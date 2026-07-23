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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶

خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوه‌گاه بصیرت و ولایت‌مداری

خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوه‌گاه بصیرت و ولایت‌مداری

محلات- در این ویدئو صدو چهل و پنجمین جلوه‌گاه بصیرت و ولایت‌مداری مردم محلات را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6897156

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