https://mehrnews.com/x3cDDj ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6897156 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوهگاه بصیرت و ولایتمداری محلات- در این ویدئو صدو چهل و پنجمین جلوهگاه بصیرت و ولایتمداری مردم محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6897156 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهل و چهارمین شب بیعت مردم سرزمین آفتاب با رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در صد و چهل و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه صد و چهل و سومین حماسه حضور مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی خمین
نظر شما