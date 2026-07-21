به گزارش خبرنگار مهر، حمید خوانساری، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، در دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات که امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرزهای پرتردد سال‌های گذشته گفت: در مرزهای مهران، شلمچه و خسروی، بخش عمده‌ای از اقدامات به مرحله تثبیت و دائمی رسیده است.

وی افزود: امسال تمرکز اصلی بر مرزهای جدید است تا بتوانیم خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه کنیم. در بخش رگولاتوری نیز موضوع تکمیل پوشش مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی با همکاری اپراتورهای ارتباطی در حال پیگیری است.

خوانساری با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی مانند سال گذشته خدمات وای‌فای خود را در پایانه‌های مرزی و موکب‌ها ارائه خواهند کرد، اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی میان مدیران مناطق سازمان و مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها برقرار است.

وی ادامه داد: صبح امروز نیز از ساعت ۸ تا ۱۲ جلسه مفصلی با جزئیات درباره مسائل باقی‌مانده تا روزهای منتهی به برگزاری مراسم اربعین برگزار شد. در این نشست، تمامی مشکلات و موضوعات باقیمانده بررسی شد و امیدواریم با همکاری و تعامل مناسب اپراتورها، بتوانیم در این ایام خدماتی پایدار و باکیفیت به زائران ارائه دهیم.