به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جریان این بازدید، با بررسی وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت هماهنگی، پیگیری مستمر و رفع موانع موجود به منظور بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از تصفیه‌خانه دوم آب خرم‌آباد تأکید کرد.

در این بازدید، نورالدین نوریزدان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان و طاهر فلاح‌نژاد معاون مهندسی این شرکت، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اهمیت این پروژه، اظهار داشت: تصفیه‌خانه شماره دو آب خرم‌آباد نقش مهمی در ارتقای پایداری تأمین آب شرب مرکز استان خواهد داشت و تکمیل آن از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است.

در پایان این بازدید، بر تسریع در روند اجرای عملیات، تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز و استمرار نظارت بر پیشرفت پروژه به منظور بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد.