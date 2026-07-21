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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

معاون استاندار لرستان: تکمیل تصفیه‌خانه دوم آب خرم‌آباد تسریع شود

معاون استاندار لرستان: تکمیل تصفیه‌خانه دوم آب خرم‌آباد تسریع شود

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با حضور در محل اجرای پروژه تصفیه‌خانه شماره دو آب خرم‌آباد، از روند پیشرفت عملیات اجرایی این طرح بازدید و بر تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در جریان این بازدید، با بررسی وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت هماهنگی، پیگیری مستمر و رفع موانع موجود به منظور بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از تصفیه‌خانه دوم آب خرم‌آباد تأکید کرد.

در این بازدید، نورالدین نوریزدان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان و طاهر فلاح‌نژاد معاون مهندسی این شرکت، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اهمیت این پروژه، اظهار داشت: تصفیه‌خانه شماره دو آب خرم‌آباد نقش مهمی در ارتقای پایداری تأمین آب شرب مرکز استان خواهد داشت و تکمیل آن از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است.

در پایان این بازدید، بر تسریع در روند اجرای عملیات، تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز و استمرار نظارت بر پیشرفت پروژه به منظور بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد.

کد مطلب 6895036

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