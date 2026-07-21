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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

آزادی ۲۴ زندانی مالی در اردبیل با گذشت ۵۴ میلیارد تومانی شکات

آزادی ۲۴ زندانی مالی در اردبیل با گذشت ۵۴ میلیارد تومانی شکات

اردبیل- معاون قضایی دادگستری اردبیل از آزادی ۲۴ محکوم مالی به‌مناسبت شهادت حضرت رقیه (س) خبر داد و گفت: از مجموع ۶۲ میلیارد تومان محکومیت، ۵۴ میلیارد توسط شکات بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری یوسف خدادادی اظهار کرد: به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها، زمینه آزادی ۲۴ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت حدود ۶۲ میلیارد تومان فراهم شد که از این مبلغ، حدود ۵۴ میلیارد تومان توسط شکات گذشت شده است.

وی افزود: از اول سال تا امروز، زمینه آزادی ۱۲۶ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت نزدیک به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است و در سال گذشته نیز حدود ۴۶۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت ۲,۰۰۰ میلیارد تومان آزاد شدند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: تا پایان ماه صفر، به یاد شهدای کربلا، شهدای وطن و به‌ویژه رهبر شهید، زمینه آزادی ۷۲ نفر محکوم مالی و جرایم غیرعمد فراهم خواهد شد.

خدادادی در پایان از تمامی مردم عزیز استان و خیرین که با ستاد دیه استان همکاری دارند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: این اقدامات خداپسندانه نشان‌دهنده فرهنگ والای ایثار و گذشت در جامعه است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، شاهد آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرایم غیرعمد باشیم

کد مطلب 6895055

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