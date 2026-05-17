آزادی ۱۶۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد در شهرستان پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نوری در بیست و پنجمین آئین جشن گلریزان که در شهرستان پارس آباد برگزار شد اظهار کرد: ۱۶۰ نفر از زندانیان غیر عمدی شمال استان اردبیل با کمک ستاد دیه استان و انجمن ستاد حمایت از زندانیان شهرستان پارس آباد در سال ۱۴۰۴ از زندان آزاد شدند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از خیرین شهرستان پارس آباد تصریح کرد: کمک به زندانیان جرائم غیر عمد کمک به جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه بوده و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندان در کنار زندانیان جرائم غیر عمد است.
رئیس دادگستری پارس آباد گفت: در زندانهای استان اردبیل ۴۵۰ نفر محکومیت زندانی غیر عمدی بود که با مبلغ ۲۱۳۹ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.
نوری ادامه داد: برای ۴۵۰ نفر زندانی غیر عمدی با کمک خیرین ۷۹۰ میلیارد تومان گذشت شده است و ۱۲۰ میلیارد تومان تقسیط داده شده و ۲۱ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و آورده خود محکومین ۳۳ میلیارد تومان بود که پرداخت شده است.
رئیس دادگستری پارس آباد با اشاره به نقش خیرین و فعالان اقتصادی در ایجاد آرامش اجتماعی، اظهار کرد: کمکها و حمایتهای خیرین منجر به صلح و آرامش روانی جامعه میشود و این موضوع مصداق روشن مسئولیت اجتماعی است.
نوری ادامه داد: این حرکت عظیم، نمونهای از همت و ظرفیت مسئولان و خیرین در خدمت مردم و اسلام است و هدف اصلی، کاهش مشکلات خانوادهها و احیای جان انسانها است وبا آزادسازی زندانیان، خانوادهها دوباره زندگی عادی خود را از سر میگیرند و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
