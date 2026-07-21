به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوومیدانی دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۵ کشور به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد و نمایندگان دانشگاه لرستان با عملکردی موفق، دو مدال طلا و دو سهمیه حضور در المپیاد ملی ورزش دانشجویان ایران را کسب کردند.

طلای شیرزادی در دوی ۵ هزار متر

در جریان این رقابت‌ها، محمد شیرزادی در ماده دوی پنج هزار متر با پشت سر گذاشتن تمامی رقیبان، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.

همچنین محمدرضا شاطرآبادی در ماده پرتاب دیسک با ثبت عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی و مدال طلای این رشته را به دست آورد.

کسب سهمیه المپیاد ملی ورزش دانشجویان

دو ورزشکار دانشگاه لرستان با ایستادن بر سکوی قهرمانی، علاوه بر افتخارآفرینی برای جامعه دانشگاهی استان، سهمیه حضور در المپیاد ملی ورزش دانشجویان ایران را نیز کسب کردند.

بر اساس این گزارش، هدایت تیم دوومیدانی دانشگاه لرستان را محمد شیرزادی بر عهده داشت و عبدالرضا سپهوند نیز به عنوان سرپرست، این تیم را در مسابقات همراهی کرد.