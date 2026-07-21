به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدی شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین علیزاده مدیر حوزه های علمیه خواهران و معاونین وی با بیان اینکه ادله ای که زیربنای تاسیس حوزه های علمیه است،دلالت بر انحصار در رجال ندارد گفت: برنامه های حوزه های علمیه برادران و خواهران باید مقدمه تفقه در دین باشد که تفقه هم یعنی فهم دقیقی که رسوخ به لایه های ناپیدای یک مساله است.
وی افزود: یکی از فوائد حوزه های علمیه خواهران این است که علاوه بر تهذیب و پرورش طلاب خواهر، نسلی که در دامان آنها پروریده می شوند،امید است که افرادی وارسته، معتقد و جانفشان در راه حق باشند.
آیت الله شب زنده دار گفت: امروزه رگه هایی از خروج از فقه جواهری دیده می شود.حضرت امام و بزرگان ما بر منهج فقه جواهری تاکید می کردند. افرادی که اصرار بر عقل به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعیه در سلسله علل دارند و یا مقاصد شرعیه را بیان می کنند به کلمات بزرگان خصوصا حضرت امام رضوان الله علیه در جعل احکام مراجعه کنند.
وی افزود: حوزه های علمیه برادران و خواهران اگر بخواهند انسان های خدا ترس تربیت کنند،یکی از راهکارهای مهم آن،این است که از مسئولان و اساتید حوزه،خداترسی و تقوی و در مسیر حق بودن،ظهور و بروز داشته باشد.
در آغار این دیدار حجت الاسلام و المسلمین علیزاده گزارش مفصلی از وضعیت حوزه های علمیه خواهران بیان کرد.
قم- دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با تأکید بر اینکه رسالت حوزههای علمیه انسانسازی است، گفت: همه برنامههای حوزه باید در مسیر تحقق تفقه عمیق در دین باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدی شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین علیزاده مدیر حوزه های علمیه خواهران و معاونین وی با بیان اینکه ادله ای که زیربنای تاسیس حوزه های علمیه است،دلالت بر انحصار در رجال ندارد گفت: برنامه های حوزه های علمیه برادران و خواهران باید مقدمه تفقه در دین باشد که تفقه هم یعنی فهم دقیقی که رسوخ به لایه های ناپیدای یک مساله است.
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