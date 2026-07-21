به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهدی شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین علیزاده مدیر حوزه های علمیه خواهران و معاونین وی با بیان اینکه ادله ای که زیربنای تاسیس حوزه های علمیه است،دلالت بر انحصار در رجال ندارد گفت: برنامه های حوزه های علمیه برادران و خواهران باید مقدمه تفقه در دین باشد که تفقه هم یعنی فهم دقیقی که رسوخ به لایه های ناپیدای یک مساله است.



وی افزود: یکی از فوائد حوزه های علمیه خواهران این است که علاوه بر تهذیب و پرورش طلاب خواهر، نسلی که در دامان آنها پروریده می شوند،امید است که افرادی وارسته، معتقد و جانفشان در راه حق باشند.



آیت الله شب زنده دار گفت: امروزه رگه هایی از خروج از فقه جواهری دیده می شود.حضرت امام و بزرگان ما بر منهج فقه جواهری تاکید می کردند. افرادی که اصرار بر عقل به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعیه در سلسله علل دارند و یا مقاصد شرعیه را بیان می کنند به کلمات بزرگان خصوصا حضرت امام رضوان الله علیه در جعل احکام مراجعه کنند.



وی افزود: حوزه های علمیه برادران و خواهران اگر بخواهند انسان های خدا ترس تربیت کنند،یکی از راهکارهای مهم آن،این است که از مسئولان و اساتید حوزه،خداترسی و تقوی و در مسیر حق بودن،ظهور و بروز داشته باشد.



در آغار این دیدار حجت الاسلام و المسلمین علیزاده گزارش مفصلی از وضعیت حوزه های علمیه خواهران بیان کرد.