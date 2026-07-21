کشف محموله ۷۰ میلیارد ریالی سیگار و تنباکوی قاچاق در بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر انتظامی‌نیا اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت مجوز قضایی، در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف ۵۷۸ هزار و ۱۰۰ نخ سیگار خارجی، یک‌هزار و ۵۹۶ پاکت تنباکوی خارجی، ۱۱۵ پاکت تتون، ۲ هزار فندک و ۱۴ هزار و ۴۰۰ نخ کاغذ سیگار فاقد مدارک قانونی و گمرکی شدند.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله توسط کارشناسان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این عملیات سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن تأکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و اخلال در نظام اقتصادی با قاطعیت برخورد کرده و اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.