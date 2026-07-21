متخلف ارزی به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده فعال بازرگانی برای انجام ندان تعهدات ارزی در قبال دریافت ۸۶ هزار ۷۹۰ یورو ارز به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از ۶ ماه فعالیت بازرگانی به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز عدم رفع تعهد محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان ارزی شعب بانک تجارت استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک فعال بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.