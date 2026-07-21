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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

متخلف ارزی به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

متخلف ارزی به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: متخلف ارزی در ارومیه برای انجام ندادن تعهدات ارزی علاوه بر ۴۵ میلیارد ریال جریمه نقدی به محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده فعال بازرگانی برای انجام ندان تعهدات ارزی در قبال دریافت ۸۶ هزار ۷۹۰ یورو ارز به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از ۶ ماه فعالیت بازرگانی به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز عدم رفع تعهد محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان ارزی شعب بانک تجارت استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک فعال بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.

کد مطلب 6895245

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