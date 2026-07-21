به گزارش خبرنگار مهر ، آیین بهرهبرداری رسمی از نیروگاه خورشیدی مهرگان یک با ظرفیت ۳ مگاوات و همچنین آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی مهرگان ۳ با ظرفیت ۴.۲ مگاوات امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
همچنین پروژه نیروگاه خورشیدی مهرگان ۲ با ظرفیت ۱.۸ مگاوات نیز هماکنون در حال اجرا است.
نیروگاه خورشیدی مهرگان یک در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث و به بهرهبرداری رسید.
مرتضی ذاکریان در حاشیه این مراسم با تأکید بر اینکه خورشید، کاتالیزور توسعه خراسان جنوبی است، اظهار کرد: استان به دلیل محدودیت منابع آبی، بیش از هر زمان دیگری باید از مزیتهای طبیعی خود برای خلق ارزش افزوده استفاده کند که وسعت بالای استان و انرژی خورشیدی مهمترین مزیت رقابتی خراسان جنوبی در مسیر توسعه اقتصادی است.
وی افزود: در سالهای اخیر، سیاستگذاریها و هدایت سرمایهگذاریها در استان به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی سوق یافته است تا علاوه بر بهرهگیری از ظرفیت کمنظیر تابش خورشید، زمینه جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولید انرژی پاک و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور فراهم شود.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلامی شرکت مجری، در فازهای آتی توسعه این مجموعه، اجرای بیش از ۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت ۴۰ درصدی سرمایهگذار عمانی پیشبینی شده است.
وی افزود: این برنامه پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم قابلیت اجرا خواهد داشت و اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، آمادگی دارد فرآیندهای مربوط به جذب و تسهیل سرمایهگذاری خارجی را برای این طرح پیگیری و حمایت کند.
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