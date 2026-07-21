به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی، ماشینآلات، نهادهها، سیستمهای آبیاری و کشتهای گلخانهای عصر سهشنبه با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی در همدان گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف معرفی تازهترین توانمندیها، محصولات و دستاوردهای حوزه کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون، ترویج روشهای نوین آبیاری و حمایت از کشتهای گلخانهای برپا شده است.
در این رویداد تخصصی ۵۰ شرکت و مجموعه تولیدی و تخصصی از استانهای مختلف کشور حضور دارند که ۱۵ مشارکتکننده از این تعداد به استان همدان اختصاص دارد.
در این نمایشگاه انواع ماشینآلات و ادوات کشاورزی، نهادههای تولید، تجهیزات و سامانههای نوین آبیاری، تجهیزات مرتبط با کشتهای گلخانهای و همچنین محصولات شرکتهای دانشبنیان و فعالان این بخش عرضه شده است.
آشنایی کشاورزان و بهرهبرداران با فناوریهای روز، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تبادل تجربه میان فعالان حوزه کشاورزی و کمک به افزایش بهرهوری آب و خاک، از جمله مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است.
برگزاری بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی در همدان همچنین فرصتی برای معرفی ظرفیتهای این استان در حوزه تولید محصولات کشاورزی، صنایع وابسته، مکانیزاسیون و توسعه کشاورزی دانشبنیان فراهم کرده است.
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