به گزارش خبرگزاری مهر، تریرونگ وان آر ری ظهر دوشنبه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: هدف اصلی از سفر به همدان، شناسایی فرصتهای اقتصادی این استان است تا مشخص شود چه کالاهایی امکان صادرات از تایلند به همدان و چه محصولاتی قابلیت ورود از همدان به بازار تایلند را دارند.
وی با اشاره به روند مبادلات تجاری ایران و تایلند گفت: ارزش تجارت دو کشور پیش از اعمال تحریمها به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما در شرایط فعلی حجم مبادلات به حدود ۱۴۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
رایزن اقتصادی تایلند در ایران افزود: از این میزان حدود ۱۳۶ میلیون دلار مربوط به صادرات تایلند به ایران است و تنها بخش باقیمانده به صادرات ایران به تایلند اختصاص دارد که این موضوع نشاندهنده عدم توازن در روابط تجاری دو کشور است.
وی با بیان اینکه محصولات و فرآوردههای میوهای از مهمترین اقلام صادراتی تایلند به ایران به شمار میروند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اسانس و آناناس موجود در بازار ایران از تایلند وارد میشود.
تریرونگ وان آر ری ادامه داد: لاستیک و کائوچو، برخی محصولات مرتبط با نشاسته و فرآوردههای سیبزمینی، موتور و باتری از دیگر کالاهای صادراتی تایلند به ایران هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به صادرات ایران به تایلند اشاره کرد و گفت: ماهی و آبزیان منجمد، سبزیجات، میوه و خشکبار از جمله کالاهای صادراتی ایران به این کشور هستند و در دو تا سه سال گذشته تجهیزات پزشکی نیز به سبد صادراتی ایران به تایلند افزوده شده است.
رایزن اقتصادی تایلند در ایران همچنین با اشاره به سابقه واردات برنج تایلندی به ایران اظهار کرد: ایران در گذشته حجم قابل توجهی برنج از تایلند وارد میکرد، اما در سالهای اخیر تامین این محصول بیشتر از پاکستان و هند انجام شده است ولی نشانههایی از تمایل برای ازسرگیری و افزایش واردات برنج از تایلند وجود دارد.
وی یکی از مهمترین محورهای همکاری را برقراری ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی همدان و طرفهای تجاری تایلند عنوان کرد و افزود: برای آغاز مذاکرات، امکان برگزاری نشستهای برخط و اتصال مستقیم تجار همدانی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان تایلندی فراهم است.
رایزن اقتصادی تایلند در ایران بیان کرد: در صورت تشکیل هیئتهای تخصصی در حوزههایی مانند طلا و جواهر، محصولات کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی، دفتر بازرگانی تایلند آمادگی دارد زمینه ارتباط این هیئتها را با مجموعههای تخصصی و فعالان مرتبط در این کشور فراهم کند.
وی نمایشگاههای تخصصی را از دیگر مسیرهای موثر برای ورود به بازار تایلند دانست و گفت: این کشور سالانه میزبان نمایشگاههای متعددی در حوزههایی مانند مبلمان، هتلداری، صنایع غذایی، دارو و سایر بخشهای اقتصادی است که میتواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان همدانی باشد.
در پایان این نشست بر ضرورت تداوم ارتباط میان فعالان اقتصادی همدان و تایلند، توسعه تبادل اطلاعات تجاری، برگزاری نشستهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت نمایشگاههای بینالمللی برای گسترش همکاریهای اقتصادی تاکید شد.
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