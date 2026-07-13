تمرکز دولت بر تبدیل روستاها به تولید کننده ثروت از طریق فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، امروز در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از آغاز یک دوره عملیاتی و زنجیرهای برای توسعه هوشمند مناطق محروم خبر داد.
گذار از توسعه فیزیکی به توسعه اقتصادی پایدار
حسینزاده با اشاره به پیشرفتهای انجام شده در بخش زیرساختها گفت: در سالهای گذشته، تمرکز اصلی بر توسعه زیرساختهای فیزیکی نظیر آب، برق، گاز، جاده و تلفن بود که انصافاً پیشرفتهای خوبی نیز حاصل شده است؛ اما توسعه تنها به این زیرساختها محدود نمیشود. برای حل واقعی مسائل روستایی، ما باید بر دو محور اصلی تمرکز کنیم: نخست، ایجاد اقتصاد پایدار در مناطق کمبرخوردار و دوم، کاهش فاصله میان مناطق توسعهیافته و مناطق محروم.
وی افزود: این فاصله تنها با کمک فناوری و از طریق افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها برطرف خواهد شد. هدف ما این است که تمام ظرفیتهای فناورانه را به خدمت روستاها درآوریم.
روستا به عنوان اکوسیستم فناوری و تولید ایدههای نوین
معاون رئیسجمهور با یادآوری تجربیات نمایشگاههای روز ملی روستا، به اهمیت حضور اکوسیستمهای فناورانه در روستا اشاره کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که از صنایع بزرگ و واحدهای فناور بخواهیم ایدههای خود را در حوزه روستا عرضه کنند؛ از پهپادهای کشاورزی گرفته تا دستگاههای کوچک آبشیرینکن. ما باید روشهای نوین تأمین مالی را نیز به این زنجیره اضافه کنیم تا روستاها به بستری برای رشد تبدیل شوند.
وی همچنین از ایده «دهکدههای هوشمند» گفت و افزود: باید یاد بگیریم چگونه مدیریت منابع انرژی، آب و برق را از مبدأ (روستا) به صورت هوشمند انجام دهیم تا هم دسترسی مردم آسانتر شود و هم توسعه با شتاب بیشتری صورت گیرد.
تغییر پارادایم؛ از «تولید محصول» به «خلق ارزش و ثروت»
حسینزاده با بیان اینکه نگاه دولت به روستا تغییر کرده است، تأکید کرد: نگاه ما از “هر روستا یک ظرفیت” به سمت “خلق ارزش و ثروت” حرکت کرده است. تولید دیگر تنها به معنای محصولات کشاورزی نیست، بلکه هدف ما خلق ثروت از طریق سرمایهگذاری روی ظرفیتهای انسانی و فناورانه هر روستا است.
همکاری سه جانبه برای ایجاد اولین کارخانه فناوری در روستاها
وی در بخش دیگری از سخنان خود از یک همکاری ساختاری خبر داد و گفت: با همکاری وزارت علوم و با بهرهگیری از زیرساختهای دانشگاه تهران، برای نخستین بار در کشور، در راستای تکمیل زنجیره فناوری، همکاریهای سه جانبهای صورت میگیرد که میتواند تحولی در حوزه کارخانههای فناوری در مناطق روستایی ایجاد کند.
معاون رئیسجمهور در پایان با تأکید بر عملیاتی بودن این تفاهمنامه، گفت: ما برای امضای صرف تفاهمنامه اینجا نیامدهایم، بلکه برای نشستن روی این پروژه به صورت دستهجمعی و متعهدانه حضور داریم. حتی در شرایط بحرانی و دشوار، متعهد هستیم که در مسیر توسعه و حفظ اقتدار سرزمینمان گام برداریم و از حالت تماشاگری به حالت بازیگری و کارگردانی در روند توسعه حرکت کنیم.
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