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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

تولد نوزاد عجول معمولانی در آمبولانس

تولد نوزاد عجول معمولانی در آمبولانس

معمولان - نوزاد عجول هفت‌ماهه در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شهرستان معمولان، چشم به جهان گشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲۲ شب ۲۹ تیرماه، در تماس با مرکز دیسپچ اورژانس لرستان، کد عملیاتی پایگاه «چمشک» برای امدادرسانی به مادر باردار اهل روستای «چولهول» با درد شکمی و شروع درد زایمان، در مسیر اعزام شد.

پس از رسیدن نیروهای امدادی اورژانس به بالین مادر، در طول مسیر به علت شروع درد زایمان، نوزاد به همت تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان معمولان آقایان «مهدی بازگیر» و «مصطفی بارانی» به دنیا آمد و پس از دریافت اقدامات اولیه، مادر و نوزاد با تلاش تیم فوریت‌های پزشکی، برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد منتقل شدند.

هم اکنون حال عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش است.

کد مطلب 6895153

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