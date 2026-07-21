به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسدزاده عصر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: باتوجهبه حجم بالای تردد زائران در ایام اربعین و قرارگیری لرستان در مسیر مواصلاتی به مرز مهران، عملیات ویژهای برای ارتقای ایمنیمحورهای استان در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجرا است.
وی افزود: در حال حاضر سه اکیپ خطکشی امانی و شش اکیپ نصب علائم بهصورت پیمانی در محورهای منتهی به مرز مهران در حال فعالیت هستند، همچنین ادارات راهداری شهرستانهای تابعه نیز با استفاده از ظرفیت امانی، ماشینآلات تخصصی و پرسنل مجرب، بهسازی و ایمنسازی محورهای مذکور را در اولویت کاری خود قرار دادهاند.
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در تشریح اقدامات صورتگرفته، افزود: خطکشی هزار و ۵۵۰ کیلومتر از محورها، نصب ۲۱ هزار انواع تابلو و علائم افقی و عمودی، نصب هفت کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تعمیر و نصب هشت کیلومتر گاردریل، بهروزرسانی سیستمهای روشنایی ۲۰۰ کیلومتر، احداث روشنایی نقطهای در دونقطه و در مناطق بلوران و ورودی زاغه و اصلاح نقاط پرحادثه چهار نقطه جلگه، گردنه شهید داراب کوشکی، دوآب الشتر و گردنه نعلشکسته از جمله این اقدامات است.
اسدزاده تصریح کرد: تمامی اقدامات مذکور باهدف کاهش حوادث جادهای و فراهمکردن سفری ایمن و آرام برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و تیمهای عملیاتی تا پایان طرح اربعین با آمادگی کامل در جادههای استان مستقر خواهند بود.
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