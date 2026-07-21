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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

۴ نقطه حادثه‌خیز در مسیر تردد زائران اربعین در لرستان حذف شد

۴ نقطه حادثه‌خیز در مسیر تردد زائران اربعین در لرستان حذف شد

خرم‌آباد - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از حذف چهار نقطه حادثه‌خیز در مسیر تردد زائران اربعین در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسدزاده عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به حجم بالای تردد زائران در ایام اربعین و قرارگیری لرستان در مسیر مواصلاتی به مرز مهران، عملیات ویژه‌ای برای ارتقای ایمنی‌محورهای استان در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر سه اکیپ خط‌کشی امانی و شش اکیپ نصب علائم به‌صورت پیمانی در محورهای منتهی به مرز مهران در حال فعالیت هستند، همچنین ادارات راهداری شهرستان‌های تابعه نیز با استفاده از ظرفیت امانی، ماشین‌آلات تخصصی و پرسنل مجرب، بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مذکور را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در تشریح اقدامات صورت‌گرفته، افزود: خط‌کشی هزار و ۵۵۰ کیلومتر از محورها، نصب ۲۱ هزار انواع تابلو و علائم افقی و عمودی، نصب هفت کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تعمیر و نصب هشت کیلومتر گاردریل، به‌روزرسانی سیستم‌های روشنایی ۲۰۰ کیلومتر، احداث روشنایی نقطه‌ای در دونقطه و در مناطق بلوران و ورودی زاغه و اصلاح نقاط پرحادثه چهار نقطه جلگه، گردنه شهید داراب کوشکی، دوآب الشتر و گردنه نعل‌شکسته از جمله این اقدامات است.

اسدزاده تصریح کرد: تمامی اقدامات مذکور باهدف کاهش حوادث جاده‌ای و فراهم‌کردن سفری ایمن و آرام برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و تیم‌های عملیاتی تا پایان طرح اربعین با آمادگی کامل در جاده‌های استان مستقر خواهند بود.

کد مطلب 6895161

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