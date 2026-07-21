به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی وقوع جنگ تحمیلی دوم و سوم که آمریکا و رژیم صهیونی علیه کشور مقدسمان انجام دادند، حوادث بسیاری رخ داد حوادث تلخ و شیرینی که هر کدام از آنها پر از قصه درس و آموزه‌های زیادی بود که به عنوان یک سند ماندگار در تقویم پرافتخار کشورمان رقم خورد؛ شهادت فرماندهی معظم کل قوا (رضوان الله تعالی علیه) و جمعی از فرماندهان و مسئولین و مردم بی دفاعی که داغ شهادتشان برای همیشه بر قلب و جانمان جاری خواهد بود از دردناک‌ترین حوادث این جنگ است.

اما شیرین‌ترین از آن مبعوث شدن مردمی است که با پشتیبانی از نیروهای مسلح آماده و قوی هیمنه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی را در هم شکستند و برگ زرین دیگری از غیرتمندی و عزتمندی بر تاریخ بزرگ کشورمان افزودند؛ در طول جنگ رمضان به غم برتری هوایی دشمن در آسمان و آن هم به واسطه اختلاف فناوری و برتری تجهیزات پروازی خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات‌های متحورانه‌ای انجام دادند که بعضا دشمن را نیز به بازگو کردن آن واداشت.

عملیات‌هایی از جنس عباس دوران، حسین خلعتبری، مصطفی اردستانی و ده‌ها خلبان بلند آوازه دیگر؛ در همین راستا گفت و گویی با امیر سرتیپ خلبان علی اکبر طالب زاده جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوی اسلامی ایران انجام داده‌ایم که در برگیرنده تبیین بخشی از عملکرد نیروی هوایی قهرمان در جنگ تحمیلی سوم و بیان بخش مختصری از دیدگاه‌ها و نظراتشان درباره نیروی هوایی آینده است که به اختصار بیان می‌شود.

امیر سرتیپ خلبان طالب‌زاده، بعد از جنگ تحمیلی دوم و اتفاقات ناگواری که برای کشور رخ داد از جمله آسیب به سامانه‌های پدافندی و راداری و برخی پایگاه‌های هوایی نیروی هوایی چه کرد؟

در جنگ تحمیلی دوم دشمن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز به ویژه در عرصه هوایی جنگ ناجوانمردانه‌ای علیه کشورمان انجام داد؛ این جنگ برای ما درس آموخته‌های خوبی به همراه داشت؛ پس از جنگ آمدیم و طرح‌های خودمان را بازنگری کردیم و تمرین کردیم که چگونه با همین تجهیزات در برابر دشمنی که از نظر فناوری و تجهیزات از ما برتر است ایستادگی کنیم و به او ضربه بزنیم؛ نقاط قوت خود را گردآوری کردیم و با همت کارکنان خبره و کارآزموده به یک آمادگی خوبی رسیدیم و تمرین‌های زیادی انجام دادیم، اما این گونه هم نبود که در برابر دشمن دست بسته باشیم.

ما طرح‌هایی داشتیم که آنها را به واسطه اتفاق‌های جنگ تحمیلی دوم به روز کردیم به نظر بنده هیچ کس به اندازه نیروی هوایی از دو جنگ اخیر تجربه کسب نکرد؛ اگر چه شیوه جنگ‌ها عوض شده، اما در تحمیلی سوم با انجام طرح‌های جدیدی که به کار بردیم به دنیا پیام دادیم که فقط فناوری برنده جنگ‌ها نخواهد بود.

در آن جنگ سیاست بر این بود که تجهیزات خودمان را حفظ کنیم ما تحمیلی دوم در اختیار پدافند هوایی بودیم و ما گفتیم که برای جنگ بعدی باید آفند انجام دهیم و این راهبرد را به خوبی در تحمیلی سوم پیاده سازی کردیم و عملیات‌های خوب و موفقیت آمیزی انجام دادیم.

در جنگ تحمیلی سوم چطور وارد عرصه نبرد شدید و اقدام نیروی هوایی ارتش در این زمینه چه بود؟

شنبه نهم اسفندماه پست فرماندهی اطلاع داد یک دسته چند فروندی از هواپیماهای دشمن از سمت غرب وارد کشور شدند؛ در همین حین صدای انفجار در تهران شنیده شد و متوجه شدیم که بیت رهبری مورد حمله قرار گرفته است؛ در دقایق ابتدایی از اتفاق‌های پیش آمده اطلاعی نداشتیم، اما خیلی زود متوجه شدیم در این حمله فرماندهی معظم کل قوا (رضوان الله تعالی علیه) و شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به شهادت رسیده‌اند.

نیروی هوایی یک نیروی واکنش سریع است و باید در این طور مواقع سریع جنگنده‌های خود را به پرواز در آورد و علیه دشمن حمله ور شود؛ پروازهای ما از همان روز اول جنگ در قالب اسکرامبل و. انجام شد و خوشبختانه تاثیر گذار هم بود.

ما مأموریت‌های اسکرامبل انجام دادیم و برای ادامه جنگ شماری از هواپیماهایمان را گسترش دادیم؛ ما نمی‌توانستیم همه داشته هایمان را همان روز اول از دست بدهیم و باید مدیریت می‌کردیم که در طول جنگ در روی تبحر غیرت و شجاعت نیروی انسانی و صحنه باشیم؛ چرا که نمیدانستیم قرار است این جنگ تا کی طول بکشد؛ نیروی هوایی در جنگ تحمیلی سوم حضور داشت و جاهایی که باید تأثیر گذار باشد، پای کار آمد.

دشمن بارها اعلام کرده بود که دریچه پیروزی ما علیه ایران از مسیر آسمان است و می‌دانستیم که دشمن از فناوری بالایی در حوزه هوایی برخوردار است ولی با این وجود بسیاری از خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی از ما مطالبه گری کردند و مدعی بودند که خلبان باید روی هوا بخورد نه روی زمین و این روحیه برای ما بسیار ارزشمند بود و می‌گفتند ما قسم خوردیم با همین تجهیزات از کشور دفاع کنیم و کاری نداریم که تجهیزات ما چگونه است و ما با همین تجهیزات جلوی دشمن می‌ایستیم و حتی اگر در این راه کشته شویم و جان خودمان را از دست بدهیم؛ ما این روحیه را بارها و بارها از همه کارکنان پروازی و فنی و سایرین دیدیم بعد از شهادت فرماندهی معظم کل قوا و سایر فرماندهان هم قسم شدند که هر طور شده ضربه‌ای به دشمن بزنند.

نیروی هوایی چندین عملیات موفق در طول تحمیلی سوم داشت که برخی از آنها از زبان دشمن شنیده شد کم و کیف این عملیات‌ها چه بود؟

امروزه جنگنده‌های اف - ۵ در هیچ کشوری به عنوان توان رزم و توان عملیاتی استفاده نمی‌شود و گاها برای آموزش خلبانی به کار برده می‌شوند؛ وقتی دشمن از نطر کیفیت و کمیت از ما بالاتر است، باید روش‌های خاصی علیه او به کار ببریم تا بتوانیم با همین تجهیزات در برابر او بایستیم و ماموریت خود را انجام دهیم؛ مــا بالاتر از تجهیــزات و تســلیحاتی که در هواپیماها ایجاد کرده بودیم، بیشترین امیدمان روی تبحر، غیرت و شــجاعت نیروی انسانی و به ویژه شجاعت خلبانان بود که میتوانستند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند؛ چرا که قدرت دشمن مادی و قدرت ما از جنس غیرت بود.

خلبانان ما در چندین مرحله با هواپیمای اف - ۵ عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌های دشمن انجام دادند که آن پایگاه‌ها توسط سامانه‌های پدافندی روز محافظت می‌شدند و هواپیماهای به روز در آن قرار داشتند اف - ۵‌های ما رفتند و به خوبی مأموریت خودشان را انجام دادند و در چندین پایگاه این عملیات انجام شد و فقط مأموریت حمله به پایگاه آمریکایی در کویت رسانه‌ای شد؛ آن هم توسط خود دشمن، این عملیات در زمانی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود نیروی هوایی ایران را کاملا از بین برده است.

اما دیدم که بعد از انجام موفق عملیات وقتی دشمن متوجه حمله شد و آسیب دید سریع چندین فروند اف ۱۵ به عنوان اسکرامیل به پرواز درآمدند که باز با لطف الهی پدافند خودشان اشتباهاً آن سه فروند را مورد حمله قرار داد و این یک شکست مفتضحانه‌ای برای آمریکا بود ما تعداد زیادی از کماندوهای دشمن را در بمباران‌هایی که با جنگنده هایمان داشتیم به هلاکت رساندیم؛ جنگنده‌های سوخو ما مأموریت خوبی علیه پایگاه العدید که بزرگترین پایگاه دشمن است انجام دادند که آمریکایی‌ها آن را علنی کردند و تلفات زیادی دادند.

اگرچه امیدواریم خیلی زود خبری از خلبانان ســوخو به دســت بیاوریم و آرزوی سلامتی برای آنان داریم؛ این‌ها با اعتقادات جوان‌های باغیرتی هستند که صرفًا معنوی خودشان این مأموریت‌های غیرممکن را ممکن ســاختند و این تاکتیک‌ها درس‌آموخته جنگ تحمیلی دوم بود که به خــوبی فرا گرفته و اجرا کردیم.

در این جنگ، دشــمن بیشــتر پایگاه‌های ما را زد، شیلترهــا را زد و در حوزه هوایی وارد عمل شد ولی ما با این شرایط عملیات انجام دادیم و شکســت ناپذیری و ابرقدرتی و ابهت آمریکا را با انجام این عملیات‌های هوایی شکســتیم و دنیا

که در حیرت قدرت پوشالین آمریکا بود به این نتیجه رسید که آمریکا و قدرت آن دروغی بیش نیست.

در این جنگ، بعضا شــاهد آن بودیم که پایگاه‌های هوایی بیشــترین اصابت را از حملات دشــمن داشــتند، بهرغم اینکه رئیــس جمهورآمریکا مدعی شــده بود، من با ارتش ایران کاری نداشتم! نظر شما چیست؟

ما پایگاه‌هایی داشتیم که بیش از ۲۰۰ بار مورد حمله قرار گرفتند؛ البته از اینکه پیشمرگ مردم قرار گرفتیم خوشحالیم و آماده‌ایم به خاطر قســمی که خوردیم تا آخریــن قطره خونمان از مــردم دفاع کنیم و از این بابت خوشــحالیم؛ خوب اســت به این موضوع اشاره کنم که یکی از مؤلفه هــای قدرت که باعث پیروزی در جنگ می‌شود، پشتوانه مردمی یک کشور است و باید مســئولین روی این موضوع برنامه‌ریزی کنند.

اگر ملت پشــت دولت و حاکمیت نباشــند ما نمیتوانیم در عرصه دفاع پیروز شویم. همان طور که دیدیم شــجاعت، غیرت و وطن پرستی ملت آمد پای کار و تمام معادالت دشمن را بر هم زد؛ دشمن تصور می‌کرد که بر اساس اطلاعات خود پیروز می‌شــود، اما مــردم وقتی پای کشورشــان و پای هویت و تاریخشــان به میان آمد، وارد عرصه شــدند و تمام نقشــه‌های شوم دشــمن را برهم زدند.

رئیس جمهور خبیــث آمریکا چندین بار مطرح کرده بود که من تمدن ایــران را ویران خواهم کــرد! آن‌ها بــه خوبی می‌دانند کــه هیچوقت نمی‌توانند تاریخ چندهزارساله و تمدن قوی یک کشوری مثل ایران را از بین ببرند؛ مگر می‌شود کوروش، داریوش، ســعدی، حافظ و فردوسی را از یک کشــور گرفت؛ این جنگ نشــان داد که اصالــت تاریخ و فرهنگ ایــران اسلامی به این راحتی نیســت که از بین برود. وقتی پای کشور در میان آمد، همه مردم یکپارچه ایســتادند تا تمامیت سرزمینی ایران حفظ شود.

کارکنــان فــنی و پهپــادی در بسیاری از عملیات هــا در جنــگ رمضان خوش درخشیدند و دوشادوش خلبانان در میدان رزم حاضــر بودند، نظر شــما در این باره چیست؟

کارکنان فنی برای آماده سازی هواپیماها همیشه پای کار بودند در طول جنگ هر موقع صدای پهپاد در پایگاه‌ها شنیده می‌شد می‌دانستیم که بعد از آن جنگنده‌های دشمن برای بمباران می‌آیند ولی کارکنان فنی همیشه در صحنه حاضر بودند و می‌خواستند هر طور که شده نقش خودشان را در این جنگ ایفا کنند.

در یکی از مأموریت‌ها که قرار بود جنگنده‌های اف - ۵ علیه پایگاه‌های آمریکایی انجام دهند مسیر تاکسی جنگنده‌ها مورد حمله قرار گرفته بود و بمب‌های عمل نکرده در زمین بود و ما نمی‌توانستیم هواپیمای روشن را از کنار آنها عبور دهیم، چون هر آن ممکن بود بر اثر صدا و حرکت هواپیما بمب‌ها عمل کند، اما بچه‌های فنی تصمیم گرفتند که این هواپیماها را خاموش از کنار بمب عمل نکرده عبور دهند و این در حالی بود که پهپاد دشمن بالای سر آنها بود؛ مدتی طول کشید که توانستند با آن استرس فشار و خطری که وجود داشت جنگنده‌ها را تا ابتدای باند بیاورند و خلبانان از ابتدای باند سوار جنگنده‌ها شدند و مأموریتشان را انجام دادند در این مأموریت خلبانان اف ۵ مأموریتشان را با موفقیت انجام دادند و یک لحظه غرور آفرین برای ما بود به طوری که خود آمریکائی‌ها خودشان را زیر سؤال بردند.

این جنگ درس آموخته‌های زیادی برای ما داشت از جمله این که باید پهپاد را در کنار جنگنده استفاده کنیم و برای این که یک نیروی هوایی قوی داشته باشیم باید به فکر استفاده ترکیبی از تمام تسلیحات باشیم که در حال حاضر روی آن کار می‌کنیم تا بتوانیم به آن قدرت برسیم ارتشی قوی است که وارد جنگ نشود ما باید به قدرتی برسیم که هیچ کشوری جرات نگاه چپ کردن به کشور ما را نداشته باشد؛ این قدر باید قوی باشیــم که فکر این که بخواهند نزدیک آســمان کشــورمان بشوند را نکنند.

نیروی هوایی آینده متفــاوت خواهد بود. یکی از درس آموخته هــای دو جنــگ اخیر این بود کــه نیروی هــوایی باید بتواند پاســخگوی هر نوع تهدیدات باشــد و بتواند خلاقیت‌هایی که بچه‌های طرح‌ریــزی دارند در میدان عمل اجرا کنند کــه این امر نیاز به تغییرات اســاسی در نیــروی هوایی دارد. ما بایــد در فضا ورود پیدا کنیم، باید پدافند خودمان را داشته باشیم، باید موشک داشــته باشیم، باید پهپاد داشته باشیم، باید جنگنده به‌روز داشــته باشیــم و باید یک نیروی هوایی شــبکه محور و به‌روزداشته باشیم، چرا که ما باید یک نیروی هوایی در شــأن ملت ایران داشته باشیم

یکی از اقدامات خــوب نیروی هوایی در میانه جنگ رمضان، همــراهی هواپیمای فرمانده ارتش پاکستان بود. نیروی هوایی چطور این مأموریت را در آن شرایط انجام داد؟

زمــانی که قرار بود فرمانده ارتش پاکســتان به ایران بیاید، تبلیغات زیادی از سوی دشــمن و به‌ویــژه رئیس جمهور آمریکا مبــنی بر این که نیروی هوایی ایران نابود شده است در رسانه‌ها انجام می‌شد. کشــور پاکستان با آن تصور، اعلام کــرد که ما خودمان تا تهران هواپیمای فرمانده ارتش را همــراهی می‌کنیم و این از نظر اعتبار بین‌المللی برای ایــران اصلا خوب نبود؛ نیروی هوایی ارتش اعلام کرد که ما خودمان همراهی هوایی در آن شرایط کار بسیار را انجام می‌دهیم. بــا توانمندی و تبحر خلبانــان ما این کار انجام شــد. آن‌ها خیلی زود توانسته بودند مسیر ورود هواپیمــا را پیدا کنند و این همراهی را تا تهران انجام دادند. کارشناسان خبره ارزش این کار را با این شرایط درک میکنند و متوجه می‌شوند که چه کار بزرگی توســط نیروی هوایی انجام شده است.

در جنگ رمضان یک فروند جنگنده یاک در آسمان تهران مورد حمله قرار گرفت، حضور جنگنده یاک بــرای چه مأموریتی بود؟

یکی از اقدامات نیروی هوایی در جنگ تحمیلی سوم انجام مأموریت‌های اســکرامبل و گشت هوایی بــود؛ ما یک جنگنده آمــوزشی یاک در اختیار داریم که فاقد رادار اســت و برد عملیاتی آن از نظــر ردیابی و قفل کردن هــدف بسیار پایین است. من در پست فرماندهی حضور داشتم که اعلام کردند یک مأموریتی در شــمال تهران و اطــراف کوه‌های دماوند باید انجــام دهیم چرا که جنگنده‌ها و پهپادهای دشــمن مزاحمتی را ایجاد کرده‌اند. یک فروند هواپیمای میگ ۲۹ و یک فروند یاک همزمان بلند شــدند.

هواپیمای میگ ۲۹ به ســمت جنگنده رفت و یاک هم به ســمت پهپاد. با توجه به این که ســرعت پهپاد کم‌تر از یاک بود و نمیتوانســت به خوبی روی آن قفل کند، در چندین مرحله که موفق به قفل کردن نشــد، خلبان شــجاع ما جنگنده یاک را نزدیک پهپاد می‌برد و با همه خطراتی که داشت ســرعتش را کم میکند و آن را ســاقط می‌کند؛ این کار یک حســاب کتاب ریاضی نیست.

در ادامه این مأموریت، جنگنده یاک متوجه حضور یک فروند اف- ۳۵ دشمن می‌شود و مورد اصابت قرار گرفت؛ خوشبختانه خلبانان به موقع هواپیما را ترک کردند و ســالم ماندند. اما این موضوع مهم قابل تحسین است که برای خلبانان ما اصلا مهم نبود که یک جنگنده پیشــرفته در برابرشــان قرار دارد.

آن‌ها فقط بــه فکر انجام مأموریتشــان بودند که آن را هم به خوبی انجام دادند؛ می‌شود گفت در این جنگ نیروی هوایی پنجه در پنجه دشــمن و رودرو با دشمن وارد عرصه شــد. تصور کنید که بعد از جنگ جهانی به دوم برای اولین بار بود که کشوری مستقیما پایگاه‌های آمریکا حمله کند و پایگاه‌های مسلح به سامانه‌های دفاعی پیشــرفته آمریکا را مورد حمله قرار دهد.

این افتخار برای ایران و نیروی هوایی ثبت شــد؛ به هر صورت باید بپذیریم که نیــروی هوایی یک نیروی تأثیرگذار در جنگ‌ها اســت. بسیاری از کارشناسان اذعان دارند یکی ازمؤلفه‌های مهم قدرت ملی هر کشــور، قدرت هوایی است و قدرت هوایی فقط جنگنده نیست. دنیا به این نتیجه رسیده است که قدرت هوایی همیشــه در جنگ‌ها حرف اول را می‌زند و روی آن برنامه‌ریزی میکند.

نقــش نیــروی هــوایی در عملیــات شکست خورده آمریکا در دشت مهیار چه بود؟

آن چه که در دشت مهیار اصفهان اتفاق افتاد، در کنار لطف الهی، انسجام و وحدت بین نیروهای مسلح بود که باعث شکست دشمن شد و طبس دوم شــکل گرفــت. به‌رغم این کــه بسیاری از باندهای پروازی را بسته بودیم، اما جنگنده‌های ما هــم در این مأموریت خــوش درخشیدند و با وجــود این که پهپاد و جنگنده‌های دشــمن در آســمان منطقه حضور داشــتند، مأموریت اثربخش خودشان را به خوبی انجام دادند.