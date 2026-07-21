  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۱

مجموعه تاکتیکی رادارها در کویت توسط سپاه پاسداران منهدم شد

مجموعه تاکتیکی رادارها در کویت توسط سپاه پاسداران منهدم شد

مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه نظامی آمریکا در علی السالم و جزیره بوبیان کویت از رده عملیاتی خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه شنبه در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

«بسم الله قاصم الجبارین

ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان؛

رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه ، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6895276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها