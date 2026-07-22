به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه سه‌شنبه در نشست فعالان کشاورزی استان با اشاره به اینکه در فصل جاری نزدیک به سه هزار جعبه تخم نوغان میان بهره‌برداران توزیع شد، اظهار کرد: در این دوره یک هزار و ۴۸۲ نوغاندار در فرآیند تولید مشارکت داشتند و مازندران همچنان در میان استان‌های برتر کشور در حوزه نوغانداری قرار دارد.

تیموری‌یانسری شرایط مناسب آب‌وهوایی در زمان پرورش کرم ابریشم را از عوامل اصلی افزایش کیفیت و عملکرد تولید عنوان کرد و گفت: فراهم بودن شرایط اقلیمی مطلوب، نقش مؤثری در بهبود محصول امسال داشت.

وی با اشاره به تغییر محسوس قیمت پیله‌تر ابریشم افزود: میانگین نرخ توافقی خرید هر کیلوگرم این محصول در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که سودآوری این فعالیت را برای تولیدکنندگان افزایش داده و انگیزه ادامه کار را تقویت کرده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نوغانداری را یکی از مشاغل کم‌هزینه و زودبازده در مناطق روستایی دانست و تصریح کرد: این بخش می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های کشاورزی، منبع درآمد مناسبی برای خانوارهای روستایی باشد و به پایداری اقتصاد روستاها کمک کند.

وی افزود: با توجه به نتایج به دست آمده در سال جاری، برنامه توسعه نوغانداری با هدف افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصول و حمایت از بهره‌برداران در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه رونق بیشتر این صنعت در مازندران فراهم شود.