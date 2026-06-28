توزیع ۱۳۵ جعبه تخم نوغان حمایتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امیرابراهیمی روز یکشنبه با بیان اینکه توزیع ۱۳۵ جعبه تخم نوغان حمایتی با هدف توسعه صنعت نوغانداری، افزایش تولید پیله‌تر و تامین بخشی از مواد اولیه صنایع ابریشم و نساجی کشور به اجرا درآمده است گفت: از مجموع تخم نوغان توزیع‌ شده ۷۵ جعبه در شهرستان خداآفرین و ۶۰ جعبه در شهرستان جلفا در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی نوغانداری اظهار کرد:پرورش کرم ابریشم یکی از فعالیت‌های کم‌هزینه و زودبازده بخش کشاورزی است که با سرمایه‌گذاری اولیه اندک می‌تواند درآمد قابل توجهی برای خانوارهای روستایی ایجاد کند. این فعالیت علاوه بر اشتغالزایی فصلی و پاره‌وقت نقش مهمی در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.

مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، در تامین مواد اولیه صنایع نساجی، فرش و تولید انواع محصولات ابریشمی نیز نقش موثری ایفا می‌کند. همچنین این فعالیت به دلیل اتکای آن به درخت توت و امکان بهره‌گیری از ضایعات برگ توت در کشاورزی و دامداری از جمله فعالیت‌های سازگار با محیط زیست به شمار می‌رود.

امیرابراهیمی با اشاره به پیش‌بینی میزان تولید امسال گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌ شده انتظار می‌رود در پایان فصل برداشت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله‌تر از شهرستان‌های خداآفرین و جلفا تولید شود. این محصول توسط شرکت‌های تعاونی تولید با قیمت توافقی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم از نوغانداران خریداری می‌شود که زمینه مناسبی برای افزایش درآمد بهره‌برداران فراهم می‌کند.

وی از توسعه زیرساخت‌های تولید در این بخش خبر داد و اظهار داشت: طی امسال ۱۰ هزار و ۲۰۰ اصله نهال توت اصلاح‌ شده در شهرستان‌های خداآفرین، جلفا، مرند و مراغه توزیع و کشت شده است. این اقدام با هدف توسعه توتستان‌های اصلاح‌شده، تامین برگ توت مورد نیاز پرورش کرم ابریشم در سال‌های آینده و تکمیل زنجیره تولید این صنعت انجام شده است.