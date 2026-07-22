کوبا: آمریکا سابقه طولانی در دخالت در امور کشورها و نقض قوانین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه کوبا گزارش منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا در ۲۰ ژوئیه در مورد ادعای نفوذ خرابکارانه رد و آن را اقدام تبلیغاتی با هدف توجیه سیاست های خصمانه علیه این کشور توصیف کرد.

وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گزارش ادعاهای دروغین مبنی بر اینکه کوبا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است را تکرار می‌کند. از این ادعا به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تحریم اقتصادی و اعمال سیاست مجازات جمعی علیه مردم کوبا و همچنین آماده‌سازی افکار عمومی برای توجیه هرگونه تجاوز نظامی علیه این کشور استفاده می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است که دولت آمریکا دست به ریاکاری و نفاق می زند. واشنگتن سالانه ده‌ها میلیون دلار از بودجه فدرال خود را برای تأمین مالی برنامه‌هایی با هدف بی‌ثبات کردن کوبا در داخل و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در راستای تغییر نظام این کشور اختصاص می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که آمریکا سابقه طولانی در دخالت در امور داخلی کشورها، نقض قوانین بین‌المللی، ترور و مداخله در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی کشورهای مستقل دارد. نگه داشتن کوبا در فهرست حامیان تروریسم بدون ارائه هیچ مدرکی صورت می گیرد و سازمان‌های مربوطه در آمریکا چیزی برای اثبات این ادعاها ندارند. آمریکا به دلیل تداوم تحریم اقتصادی علیه کوبا، علیرغم درخواست‌های مکرر بین‌المللی برای پایان دادن به آن با انزوای پی در پی در سازمان ملل روبرو است.