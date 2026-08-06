نیویورک تایمز فاش کرد: کارگروه ویژه سیا برای تفرقه افکنی در کوبا 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» فاش کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) به‌ صورت مخفیانه یک کارگروه ویژه در کوبا ایجاد کرده و بر اساس گفته منابع مطلع از این عملیات، برنامه‌ریزی برای یک کارزار هماهنگ‌تر جهت فشار بر دولت کوبا را آغاز کرده است. هدف از این فشارها، واداشتن دولت کوبا به اعمال تغییرات اقتصادی، سیاسی و تغییر در رهبری است کشور بر اساس مطالبات و تغییرات مورد نظر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است.

این منابع گزارش دادند که ایجاد این کارگروه، سازمان اطلاعات مرکزی را قادر می‌سازد تا منابع مالی، انسانی، فنی و توانمندی‌های خود را با سرعت بیشتری به این جزیره هدایت کند. هدف از این اقدام، ایجاد شکاف در میان سیاستمداران و نخبگان سیاسی کوبا اعلام شده تا این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده و افرادی را که از نظر آمریکا «ضد آمریکایی» تلقی می‌شوند، از قدرت برکنار کنند.

به گفته منابع، این کارگروه شروع به انتصاب افسران عملیاتی برای تجدیدنظر و مدیریت جاسوسان، تحلیلگران اطلاعاتی، افسران اجرای عملیات الکترونیک و همچنین افسران متخصص در «عملیات‌های تأثیرگذاری مخفیانه» کرده است.

شایان ذکر است که در سال ۱۹۶۰ نیز سازمان اطلاعات مرکزی یک کارگروه ویژه مشابه در کوبا ایجاد کرده بود که اعضای آن بر حمله شکست‌ خورده «خلیج خوک‌ها» که در سال بعد توسط این سازمان حمایت شد، نظارت داشتند. با این حال، منابع مطلع از کارگروه جدید تأکید کردند که مأموریت فعلی آن‌ها مشخص‌تر است و ساختار سیاسی کشور را هدف قرار داده است.

کوبا بیش از شش دهه است که با محاصره اقتصادی، تجاری، مالی و بهداشتی از سوی ایالات متحده آمریکا روبروست. ترامپ اخیراً این فشارها را تشدید کرده است که منجر به قطعی‌های مکرر برق در کوبا ناشی از کمبود منابع انرژی و از دست رفتن درآمدهای حاصل از گردشگری شده است؛ اقدامی که با هدف تسلیم کردن هاوانا و غارت ثروت‌های آن توسط واشنگتن صورت می‌گیرد.