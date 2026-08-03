به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شرکت ملی برق کوبا دیشب از قطعی سراسری برق در سراسر کشور به علت محاصره خفقان‌آور نفتی این کشور توسط آمریکا، خبر داد.

شرکت «یونیون الکتریکا» در شبکه‌های اجتماعی از «قطعی کامل» در شبکه ملی برق خبر داد که تمام کشور از جمله هاوانا، پایتخت را در تاریکی فرو برده است.

کوبا از پنج سال پیش شاهد بحرانی اقتصادی است که بدترین وضعیت طی دهه‌های اخیر محسوب می‌شود؛ بحرانی که با محاصره نفتی اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژانویه تشدید شده است.

از زمان آغاز این محاصره نفتی، روند قطعی برق شتاب گرفته است؛ چرا که تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ژنراتورهای پشتیبان که معمولاً با گازوئیل وارداتی کار می‌کنند، دشوار شده است.

غرب کوبا نیز عصر شنبه با قطعی برق مواجه شده بود که پس از تعمیر مجموعه‌ای از خرابی‌های گسترده در شبکه، جریان برق صبح یکشنبه دوباره وصل شده بود.

میگوئیل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا اخیرا در اظهاراتی تاکید کرد که کشورش با یک نبرد تاریخی جدید رو به رو است. فشارهای اقتصادی وارده بر کوبا در امتداد تلاش های جاری برای تضعیف حاکمیت این کشور و تصرف آن از طریق محاصره و تحریم به شمار می رود.

وی اضافه کرد: تحریم های آمریکا یک سیاست برنامه ریزی شده برای اعمال فشار اقتصادی بر کوبا با هدف برانگیختن آشوب های داخلی و تغییر نظام سیاسی محسوب می شود.