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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

نقشه آمریکا برای تغییر نظام کوبا از طریق آشوب‌های داخلی و تحریم

نقشه آمریکا برای تغییر نظام کوبا از طریق آشوب‌های داخلی و تحریم

رئیس جمهور کوبا به تلاش های آمریکا برای تغییر نظام حاکم در این کشور از طریق آشوب های داخلی و تحریم ها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، میگوئیل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا تاکید کرد که کشورش با یک نبرد تاریخی جدید رو به رو است. فشارهای اقتصادی وارده بر کوبا در امتداد تلاش های جاری برای تضعیف حاکمیت این کشور و تصرف آن از طریق محاصره و تحریم به شمار می رود.

وی اضافه کرد: تحریم های آمریکا یک سیاست برنامه ریزی شده برای اعمال فشار اقتصادی بر کوبا با هدف برانگیختن آشوب های داخلی و تغییر نظام سیاسی محسوب می شود.

کانل بیان کرد: کوبا نخستین کشوری نیست که با این نوع از فشارها رو به رو شده و آخرین آنها نیز نخواهد بود.

لازم به ذکر است که محاصره کوبا از سوی آمریکا باعث به وجود آمدن بحران انرژی در این کشور و وخامت اوضاع انسانی شده است.

کد مطلب 6900358

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