توقیف ۲۷ وسیله نقلیه هنجارشکن در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، مأموران انتظامی و راهور شهرستان کوهدشت، ۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
این طرح باهدف افزایش نظم و امنیت عمومی، کاهش ناهنجاریهای ترافیکی و برخورد با رانندگان و راکبان متخلف اجرا شد و در جریان آن، وسایل نقلیهای که به علت نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطرهآمیز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان موجب اخلال در نظم عمومی شده بودند، توقیف شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی اعلام کرد: برخورد با رانندگان و راکبان قانونگریز و هنجارشکن با قاطعیت ادامه خواهد داشت و پلیس با هرگونه رفتار مخاطرهآمیز و مخل آسایش عمومی، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
همچنین از شهروندان درخواست میشود در راستای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی، هرگونه موارد مشکوک و ناهنجاری را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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