شتر؛ سرمایه سرگردان جنوب کرمان در دام دلالان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: دشت وسیع جازموریان با وسعت ۳۶۰ هزار کیلومتر مربع و برخورداری از مراتع گسترده و پوشش گیاهی متنوع، از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین قطب های پرورش شتر در کشور شناخته می شود.

با وجود اینکه حدود هزار خانوار در شهرستان جازموریان به صورت سنتی به پرورش شتر مشغول هستند، این صنعت به دلیل نبود کشتارگاه و صنایع تبدیلی همچنان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جنوب کرمان نرسیده است.

باتلاق جازموریان که به دلیل خشکسالی سال هاست خشک شده است، در بستر خود زمینه لازم برای رشد گیاهان مختلف را فراهم کرده است و همین مساله موجب شده هزاران نفر عشایر در این مناطق ساکن و مشغول دامداری شوند.

منطقه جنوب کرمان، با دارا بودن بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر شتر، رتبه پنجم پرورش شتر در کشور را به خود اختصاص داده است و شهرستان جازموریان به تنهایی با حدود ۷ هزار نفر شتر، قطب پرورش این دام در استان کرمان محسوب می شود.

از سرمایه گذاران حمایت می کنیم

فرماندار شهرستان جازموریان با اشاره به تغذیه شتر در دشت جازموریان و شرایط مطلوب زاد و ولد و رشد این دام به خبرنگار مهر می گوید: شتر می تواند از علوفه هایی تغذیه کند که مناسب دام های دیگر نیست و این موضوع پرورش شتر را در حاشیه جازموریان کاملاً اقتصادی کرده است.

شهدوست، می افزاید: هزار خانوار در این شهرستان به پرورش شتر مشغول هستند و به صورت سنتی این کار انجام می شود.

وی ادامه می دهد: پرورش شتر یکی از پر سودترین و در عین حال کم هزینه ترین بخش های دامداری است که با شرایط اقلیمی استان کرمان سازگاری کامل دارد و شتر به دلیل دستگاه گوارشی منحصر به فرد، از بی ارزشترین گیاهان تغذیه می کند و در شرایط کم آبی تا مدت ها نیازی به آب ندارد.

وی با بیان اینکه این خصوصیات شتر را به سرمایه ای سرگردان در کویر تبدیل کرده است که در استان کرمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است بیان می کند: احداث صنایع تبدیلی برای شیر، گوشت و پشم و پوست این دام در شهرستان جازموریان بسیار مطلوب است و سرمایه گذاران می توانند با ایجاد صنایع بالادستی سود مطلوبی کسب کنند.

شهدوست، بر حمایت از سرمایه گذاران تاکید می کند و می افزاید: بیش از 7 هزار شتر در این منطقه وجود دارد و ظرفیت تولید بیشتر دام نیز وجود دارد.

وی می گوید: با وجود ظرفیت های بالا، پرورش شتر در جنوب کرمان با موانع جدی روبه رو است و فقدان زیرساخت های فرآوری باعث شده بخش قابل توجهی از شترهای تولیدی به صورت زنده و از طریق واسطه ها به فروش برسد و بخش زیادی از ارزش افزوده محصولات شتر، از جمله گوشت، شیر، پوست و پشم، خارج از منطقه ایجاد شود.

رتبه پنجم جمعیت شتر در کشور را داریم

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز با تأکید بر اینکه جنوب این استان کشتارگاه صنعتی ندارد، به خبرنگار مهر می گوید: این یک نقطه ضعف بزرگ جنوب است که هم در دام و هم در طیور احساس می شود و اکثر گوشت تولیدی شتر جنوب استان به سمت کرمان حمل می شود.

فرود سالاری، می افزاید: از سوی دیگر، عدم برنامه ریزی منسجم و حمایت های اقتصادی موجب شده است که پرورش شتر به عنوان یک صنعت سودآور همچنان در حاشیه قرار گیرد.

وی معتقد است که حرکت به سمت صنعتی سازی و تکمیل زنجیره تولید، می تواند انقلابی در شترداری جنوب کرمان ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه فعلی پرورش شتر در جنوب کرمان، تصریح می کند: جنوب کرمان با داشتن بیش از ۲۰ هزار نفر شتر، رتبه پنجم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با بیان اینکه شهرستان جازموریان به دلیل همجواری با دشت جازموریان و مراتع غنی، یکی از قطب های اصلی پرورش شتر است می گوید: متأسفانه با وجود این ظرفیت بالا، پرورش شتر در این منطقه عمدتاً به صورت سنتی انجام می شود و از پتانسیل واقعی خود فاصله دارد.

سالاری، مهمترین مانع توسعه این صنعت را نبود زیرساخت های فرآوری و تکمیل زنجیره تولید عنوان می کند و می گوید: جنوب کرمان کشتارگاه صنعتی ندارد و بخش قابل توجهی از شترهای تولیدی به صورت زنده و از طریق واسطه ها به فروش می رسد.

وی می افزاید: این موضوع باعث می شود بخش زیادی از ارزش افزوده محصولات شتر از جمله گوشت، شیر، پوست و پشم، خارج از منطقه ایجاد شود.

شرایط توسعه پرورش شتر در جنوب کرمان مهیا است

محمد کریمی، کارشناس دامداری در خصوص مزیت های پرورش شتر نسبت به سایر دامها در این منطقه، به خبرنگار مهر می گوید: شتر به دلیل سازگاری بالایی که با شرایط گرم و خشک دارد، یکی از مناسبترین دام ها برای پرورش در جنوب کرمان است.

وی می افزاید: این دام می تواند از علوفهایی تغذیه کند که برای سایر دام ها قابل استفاده نیست و در مراتع جازموریان به وفور یافت می شود و پرورش آن در حاشیه جازموریان کاملاً اقتصادی است.

به گفته وی، شتر نسبت به دام های سبک، بیماری کمتری دارد و هزینه های درمانی پایین تری دارد.

کریمی، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره راهکارهای توسعه این صنعت، حرکت به سمت صنعتی سازی و تکمیل زنجیره تولید را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می داند و می گوید: تکمیل زنجیره تولید می تواند انقلابی در شترداری جنوب کرمان ایجاد کند و ضمن افزایش درآمد شترداران، زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

وی می افزاید: محصولات شتر مانند گوشت و شیر، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار خوبی دارد و می تواند به درآمد زایی ارزی کمک کند و شتر به عنوان دام هزاره سوم در دنیا معرفی شده و فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی مناطق محروم جنوب کرمان است.

باید گفت توسعه کشتارگاه های تخصصی، ایجاد صنایع تبدیلی و جذب سرمایه گذاری می تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید، زمینه افزایش درآمد شترداران، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی جنوب استان کرمان را فراهم کند. همچنین برنامه های واکسیناسیون و مراقبت های دامپزشکی نیز به صورت مستمر در منطقه اجرا می شود تا سلامت دام ها و کیفیت فرآورده های تولیدی حفظ شود.