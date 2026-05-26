به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سهشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان کرمان که با حضور معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست کشور برگزار شد گفت: با همکاری همه دستگاههای مسئول باید اقدامات لازم برای بهبود شرایط تالابهای استان کرمان بهویژه تالاب جازموریان، فراهم شود.
وی با اشاره به تدوین برنامه مدیریت جامع حوزه آبریز تالاب جازموریان افزود: این برنامه با همکاری مناسب دستگاههای متولی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها تهیه شده و از نظر برنامهریزی، ظرفیت لازم برای اقدام وجود دارد.
به گفته استاندار کرمان، اجرای این برنامه میتواند زمینه شناسایی نواقص، خلأها و موارد نیازمند اصلاح و بازنگری را نیز فراهم کند.
طالبی، با تأکید بر ضرورت نگاه بهرهورانه به ظرفیت تالابهای استان کرمان اظهار کرد: برای احیای تالابها باید نگاه بهرهورانه به ظرفیت تالابها داشته باشیم.
وی با اشاره به تالاب انار افزود: این تالاب ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد و فعالیتهای گردشگری پیرامون تالابها میتواند توجه عمومی را نسبت به حفظ و احیای این زیستبومها افزایش دهد.
استاندار کرمان فرهنگسازی را از الزامات اصلی حفاظت از تالابها دانست و گفت: آشنایی مردم با آثار، مزایا و کارکردهای تالابها نیازمند اقدامات فرهنگی است و بخشی از این مسئولیت از طریق توسعه گردشگری در مناطق تالابی محقق میشود.
طالبی، با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستانهای انار، سیرجان و جازموریان تصریح کرد: باید فرصتهای لازم برای توسعه گردشگری و بهره برداریهای فرهنگی و اقتصادی از ظرفیت تالابها فراهم شود.
وی افزود: استفاده از برند تالاب جازموریان در حوزههایی مانند صنایعدستی شهرستانهای مجاور و برنامههای فرهنگی مرتبط با توسعه اقتصاد محلی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمان همچنین خواستار توجه جدی دستگاههای مسئول و فرمانداران شهرستانهای دارای تالاب به موضوع مدیریت حوزههای آبریز شد و گفت: انتظار میرود فعالیتها و طرحهای اقتصادی در استان دارای پیوستهایی در راستای تقویت و حمایت از تالابها باشند؛ چه در قالب پیوست فرهنگی و چه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی.
وی با اشاره به روند پیگیری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان اظهار کرد: این موضوع به مراحل نهایی رسیده و میتوان از ظرفیت آن برای ایجاد پیوندی مؤثر با برنامههای مرتبط با تالاب جازموریان استفاده کرد تا بخشی از نیازهای این حوزه در قالب مسئولیتهای اجتماعی تأمین شود.
طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاههای مطرحشده در جلسه درباره حفاظت از محیطزیست، از همراهی و توجه برخی دستگاهها در این زمینه قدردانی کرد و گفت: نگاه مبتنی بر حفظ محیطزیست در میان مدیران استان میتواند به تقویت برنامههای زیستمحیطی کمک کند.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال مسائل محیطزیستی اظهار کرد: مدیران باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند و در صورت بیتوجهی، امکان بررسی و مطالبهگری از سوی نهادهای نظارتی وجود خواهد داشت.
طالبی، در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اقدامات مؤثر و ثمربخشی در راستای تقویت محیطزیست استان کرمان انجام شود.
