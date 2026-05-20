زندگی کرمانی ها زیر سایه ریزگردها و طوفان شن؛ ماسک بزنید

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: برای دومین روز پیاپی امروز استان کرمان با طوفان شن، باد شدید و ریزگردها مواجه شده و خاک شهر کرمان را فرا گرفته است.

ادارات شهر کرمان تعطیل شده، جاده انار به یزد نیز برای دومین روز متوالی بسته شده است و به مردم توصیه شده از ماسک استفاده کنند و از فعالیت سنگین ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

همچنین از سالمندان و بیماران زمینه ای نیز خواسته شده تا اتمام ریزگردها از خانه خارج نشوند وطبق پیش بینی های صورت گرفته این وضعیت تا روز جمعه در کرمان ادامه خواهد یافت.

آسمان کرمان این روزها رنگ خاکی به خود گرفته و نفس‌های سنگین مردم این استان کویری در میان گرد و غبار گرفتار شده است.

از دیروز که نخستین نشانه‌های طوفان شن در آسمان دیده شد، شرایط جوی در مناطق وسیعی از این استان به شرایط هشدار نارنجی تغییر کرد و اکنون دستگاه‌های اجرایی را به حالت آماده باش کامل درآورده است.

حضور ریزگردها ادامه دارد

مریم سلاجقه، کارشناس هواشناسی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هشدار سطح نارنجی اعلام شده است و شاهد ورود ریزگردها از سمت غرب کشور به کرمان هستیم .

وی افزود: در بسیاری از شهرستان های نیمه غربی و شمال و برخی مناطق جنوبی شاهد افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا هستیم.

وی عنوان کرد: شاهد ورزش باد به نسبت شدید و خیزش گرد و خاک و وقوع طوفان شن و خاک در بسیاری از مناطق کرمان هستیم؛ هم اکنون طوفان ادامه دارد و از مردم می خواهیم تدابیر لازم را رعایت کنند.

اختلال تردد در جاده های شمال و غرب استان روی داده است

مدیرکل مدیریت بحران کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از امروز تا چند روز آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت و بیشترین میزان آلودگی ها در روز جاری خواهد بود، لذا از مردم می خواهم که تردد غیر ضروری خودداری کنند.

غلام رضا نژاد خالقی، بیان کرد: مردم در صورت امکان از ماسک استفاده کنند و بیماران قلبی و بیماران زمینه ای از خانه خارج نشود.

بر اساس خروجی مدل‌های عددی، روزهای چهارشنبه تا جمعه وزش باد در سطح استان کرمان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود

وی گفت: رانندگان پیش از عزیمت به جاده ها وضعیت جاده ها را جویا شوند و از سفر غیر ضروری خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه خاستگاه این گرد و غبار فرامنطقه‌ای بوده و منحصر به استان کرمان نیست، اظهار داشت: بر اساس خروجی مدل‌های عددی، روزهای چهارشنبه تا جمعه وزش باد در سطح استان کرمان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

محسن عراقی‌زاده، با اشاره به اینکه هشدار صادر شده از نوع نارنجی است، افزود: این هشدار به معنی آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده ها است.

اما آنچه امروز وضعیت را از هشدارهای معمول فراتر برده، افزایش بی‌سابقه غلظت ریزگردها در هوای شهرهای مختلف استان کرمان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر از سامانه پایش کیفی هوای استان کرمان، هم اکنون بیشترین غلظت گرد و غبار در شهرستان‌های رفسنجان، انار، شهداد، ریگان، فهرج و بم ثبت شده است.

شاخص لحظه‌ای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر کرمان به عدد ۱۶۷ رسیده که در گروه بسیار ناسالم قرار می‌گیرد.

در برخی شهرستان‌های شرقی و جنوبی استان کرمان، این شاخص از مرز ۳۰۰ نیز عبور کرده و هوای این مناطق در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.

دید افقی در مسیرهای اصلی جاده‌ای، به ویژه در محورهای منتهی به بم، ریگان و فهرج، به کمتر از ۵۰ متر کاهش یافته و تردد در این مسیرها با دشواری فراوان انجام می‌شود.

با این حال، این شرایط تنها به امروز محدود نخواهد ماند و هواشناسی استان کرمان پیش‌بینی کرده که فردا پنج‌شنبه نیز شرایط جوی مشابه و حتی در برخی نقاط شدیدتر خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در اغلب نقاط استان کرمان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به خیزش مجدد گرد و خاک، کاهش قابل توجه دید افقی و اختلال در تردد راه‌های مواصلاتی استان کرمان و استان‌های همجوار شود.

کرمان که با اقلیم بیابانی و نیمه‌ بیابانی و تداوم خشکسالی‌های پیاپی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید ریزگرد در سطح کشور تبدیل شده است.

خشک شدن تالاب بین‌المللی جازموریان در جنوب استان کرمان و تبدیل آن به کانون عظیم گرد و غبار، زنگ خطری است که سال‌هاست به صدا درآمده ،اما هنوز راهکار عملی و مؤثری برای آن ارائه نشده است.

بیابان‌زایی شتابان در پهنه استان کرمان، از دست رفتن پوشش گیاهی طبیعی و تغییر کاربری اراضی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا کرمان را به استانی غبارخیز تبدیل کنند.

هر چند منشا شرایط فعلی و وزش باد و ریزگردها خارج از استان کرمان است، اما وجود کانون های بیابانی در این استان این وضعیت را تشدید کرده است.