به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده، ظهر سه شنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان کرمان با بیان اینکه تنها ۱۸ درصد کاهش منابع آب کشور ناشی از تغییر اقلیم است، گفت: حدود ۸۰ درصد بحران‌های آب و محیط زیست کشور حاصل مداخلات انسانی و مدیریت نادرست منابع آب است.

وی افزود: آنچه امروز به شکل گرد و غبار، خشکسالی و تخریب زیست‌بوم‌ها مشاهده می‌شود، نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌های چند دهه گذشته است.

وی با اشاره به وضعیت تالاب جازموریان افزود: در این حوزه آبریز حدود ۲۲ هزار حلقه چاه وجود دارد که نزدیک به ۱۱ هزار حلقه آن غیرمجاز است و برداشت‌های بی‌رویه فشار زیادی بر منابع آبی منطقه وارد کرده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تدوین برنامه جامع مدیریت حوزه آبریز جازموریان خبر داد و گفت: با وجود نهایی شدن این سند در سال ۱۴۰۱، هنوز وارد مرحله اجرا نشده و لازم است کارگروه ویژه اجرای آن به‌صورت مستمر فعالیت کند.

لاهیجان‌زاده، با هشدار درباره وضعیت کانون‌های گرد و غبار جازموریان اظهار کرد: از حدود یک میلیون هکتار اراضی این منطقه، بیش از ۳۲۶ هزار هکتار در زمره کانون‌های شدید و بسیار شدید گرد و غبار قرار دارند.

وی در پایان از پیگیری برای جذب اعتبارات ملی و بین‌المللی جهت احیای جازموریان خبر داد و گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز ۹۶ میلیارد تومانی این طرح می‌تواند از منابع ملی، استانی، مسئولیت‌های اجتماعی و کمک‌های بین‌المللی تأمین شود.