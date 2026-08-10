 منطقه ویژه اقتصادی جازموریان؛ سراب ۲۵ ساله یا افق توسعه جنوب کرمان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان که از سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده، پس از بیش از دو دهه بلاتکلیفی، سرانجام در ماه‌های اخیر وارد فاز اجرایی شده است.

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان یکی از پروژه‌های کلیدی و راهبردی در جنوب استان کرمان است که در نقطه تلاقی سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان قرار گرفته است و وسعت محدوده تحت پوشش این منطقه، هفت شهرستان کهنوج، رودبار جنوب، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب، جیرفت و عنبرآباد را دربرمی‌گیرد.

طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان برای نخستین بار در سال ۸۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و هدف از تصویب این طرح، نجات منطقه جنوب کرمان و مناطق همجوار از بحران‌های اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی عنوان شده است.

در سال ۸۶ تصویب‌نامه مربوط به منطقه ویژه جازموریان در رودبار جنوب به تصویب رسید و در سال ۸۸ نیز هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد زیرساخت‌های منطقه ویژه جازموریان کرد؛ اما با وجود این مصوبات، عملاً تا سال‌ها هیچ اقدام عمرانی و اجرایی چشمگیری در این منطقه صورت نگرفت.

دلایل تاخیر طولانی در اجرای طرح

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با وجود تصویب در سال ۱۳۸۲، عملاً بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده است و در این سال‌ها، تنها یک تابلو در بیابان نصب شده و هیچ اقدام عملی و عمرانی برای راه‌اندازی آن صورت نگرفته است.

کمبود اعتبارات و بلاتکلیفی سازمان متولی یکی از دلایل اصلی عدم اجرای این طرح بوده است به طوریکه جابه‌جایی‌های مدیریتی و نبود متولی مشخص، عملاً روند اجرایی را متوقف کرد.

مشکل کمبود آب از ورود جدی بخش خصوصی جلوگیری کرده است و یک بار دیگر بی آبی در جنوب کرمان بر روند اجرای طرح های تاثیر گذار اثر مستقیم گذاشت.

محل استقرار منطقه ویژه جازموریان در مجاورت جاده ارتباطی کرمان–کهنوج قرار دارد، اما نبود زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی مناسب، یکی دیگر از موانع جدی توسعه این منطقه محسوب می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی سراسری و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله مطالبات جدی برای فعال‌سازی این منطقه است و عدم وجود عزم جدی در مدیران استانی در اجرای این طرح نیز بی تاثیر نبوده است.

جازموریان فرصتی برای توسعه اقتصادی جنوب کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با مهر بیان کرد: فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان می‌تواند تحولی اساسی در معیشت و اشتغال منطقه ایجاد کند.

محمد رضا پور ابراهیمی، افزود: اجرای این طرح می‌تواند شرایط اشتغال و معیشت مردم شمال سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان را به‌ کلی دگرگون کند و قرار است با تأسیس واحدهای پتروشیمی در این منطقه، برای جوانان اشتغال‌زایی شود.

وی بیان کرد: جنوب کرمان از مهم‌ترین قطب‌های معادن و کشاورزی در جنوب‌شرق کشور است، اما اکثراً شاهد خام‌فروشی مواد اولیه هستیم که با اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، محصولات کشاورزی مردم جنوب کرمان با بسته‌بندی توسط خود مردم صادر خواهد شد و دست دلالان کوتاه می‌شود.

وی با اشاره به نزدیکی این منطقه به خلیج فارس گفت: این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در جنوب کرمان تبدیل شود.

پور ابراهیمی، بیان کرد: با اجرای این طرح، حدود هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از فواید آن بهره مند خواهند شد و این منطقه می‌تواند اثرات اقتصادی قابل‌توجهی برای کل منطقه به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: فعال شدن این منطقه با توجه به نزدیکی به خیلج فارس می تواند تحولی بزرگ در استان کرمان ایجاد کند و موجب رشد و توسعه پایدار شود.

پیگیری ها به صورت جدی ادامه دارد

استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات نقشه‌برداری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از کلنگ‌زنی رسمی این پروژه در آینده‌ای نزدیک با حضور مقامات کشوری خبر داد و گفت: پیگیری های مستمری در این زمینه انجام شده است و گام بلند اقتصادی در استان کرمان برداشته خواهد شد.

محمدعلی طالبی، فعال‌شدن منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی جازموریان را یکی از دستاوردهای مهم دولت در این منطقه برشمرد.

وی با اعلام اینکه عملیات نقشه‌برداری این منطقه آغاز شده است، تصریح کرد: به‌زودی و با حضور مقامات عالی‌ رتبه کشوری، آیین کلنگ‌زنی رسمی این پروژه برگزار خواهد شد تا پس از ۲۵ سال بلاتکلیفی، شاهد خروج این طرح از رکود باشیم.

طالبی، خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزهٔ ارتقای کشاورزی جنوب استان کرمان، تکمیل زیرساخت‌های جاده‌های روستایی و به‌ویژه فعال‌سازی منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی جازموریان، از مهم‌ترین مباحثی بود که مورد تأکید قرار دارد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، شاهد تحول ملموس در این حوزه‌ها باشیم.

وی بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی جنوب کرمان تأکید کرد و گفت: با عزم جدی مسئولان استانی و حمایت‌های ملی، می‌توان منطقهٔ جازموریان را به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در جنوب‌شرق کشور تبدیل کرد.

منطقه ویژه جازموریان محرومیت را از بین می برد

نماینده مردم شهرستان‌های کهنوج، فاریاب، قلعه‌گنج، جازموریان، منوجان و رودبارجنوب در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مهر با اشاره به پیگیری‌های چندساله برای راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از کلنگ زنی قریب الوقوع این پروژه در نیمه اول سال جاری خبر داد و تأکید کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان گامی مهم در مسیر توسعه جنوب کرمان اجرایی خواهد شد.

منصور شکرالهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی جازموریان پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی منطقه دانست که سال‌ها به دلیل موانع اداری و مالی بلاتکلیف مانده بود.

وی با اشاره به اینکه این منطقه ویژه در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده، اظهار داشت: متأسفانه این طرح با وجود پیگیری‌های متعدد، بیش از دو دهه در انتظار اجرا باقی مانده بود و مردم جنوب کرمان همواره از این معطلی طولانی گلایه داشتند.

وی افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر با هماهنگی‌های انجام‌شده میان استانداری کرمان، نمایندگان مجلس و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، روند اجرایی این پروژه تسریع شده است.



باید منتظر ماند و دید این وعده مسئولان دولت به سرانجام می رسد یا همچنان شاهد تاخیر در اجرای این طرح خواهیم بود.