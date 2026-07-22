حجت‌الاسلام مهدی شانه‌ای در گفگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام خادمان موکب «مولی‌الموحدین (ع)» شهرستان خوانسار اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، خادمان این موکب طبق سنت حسنه سال‌های گذشته، برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عازم شهر نجف اشرف شدند.

وی افزود: این موکب با همت خادمان افتخاری و مشارکت گسترده مردم مؤمن و خیرین شهرستان خوانسار، همچون سال‌های گذشته در شهر نجف اشرف خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را ارائه خواهد کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوانسار با بیان اینکه موکب حضرت زینب (س) شهرستان خوانسار نیز همانند سال‌های گذشته با هدف خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر مقدس کربلا مستقر خواهد شد و با بهره‌گیری از ظرفیت خادمان و مشارکت خیرین و مردم شهرستان، خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی را به زائران ارائه می‌کند.

حجت‌الاسلام شانه‌ای با بیان اینکه استقرار این دو موکب جلوه‌ای از عشق، ارادت و همدلی مردم شهرستان خوانسار با نهضت حسینی است، تصریح کرد: این حرکت معنوی با همت خادمان و حمایت‌های مادی و معنوی خیرین، هر ساله زمینه خدمت شایسته به زائران اربعین را فراهم می‌آورد.

وی با قدردانی از خادمان اعزامی گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است که نصیب بندگان مخلص می‌شود و از همه خادمانی که با نیت خالص و روحیه جهادی در این مسیر نورانی قدم برداشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار همچنین از مردم، خیرین و نیکوکاران شهرستان قدردانی کرد و افزود: مردم مؤمن، ولایت‌مدار و خیراندیش خوانسار با کمک‌های مادی، معنوی و نذورات خود زمینه برپایی این دو موکب و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را فراهم کرده‌اند و این همراهی ارزشمند، نشان‌دهنده عشق عمیق مردم این دیار به حضرت سیدالشهدا (ع) و فرهنگ ایثار، مواسات و خدمت است.

وی ابراز امیدواری کرد: خادمان این دو موکب با استعانت از خداوند متعال و تحت عنایات حضرت امیرالمؤمنین (ع)، حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت زینب کبری (س)، مأموریت خود را با سلامت، عزت و موفقیت به انجام رسانده و با دستاوردهای معنوی فراوان به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.