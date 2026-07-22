به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، جشنواره پرتخفیف تابستانه آسیاتک، ویژه کاربران خدمات اینترنت خانگی در جریان است. این جشنواره با شعار «بدون اینترنت آسیاتک، همه چیز میره هوا» برای همه کسانی که نمیخواهند در میانه یک جلسه کاری، کلاس آنلاین، تماشای فیلم یا بازی، برنامهشان را از دست بدهند، طراحی شده است.
در این جشنواره ۲ بسته ویژه ADSL طراحی شده است؛ به این ترتیب، با ثبت نام میتوانید بسته ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بینالمللی با سرعت هشت مگابیت بر ثانیه را با پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خریداری کنید. همچنین، بسته۶۰۰۰ گیگابایت اینترنت بینالمللی و سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه را میتوانید تنها با پرداخت ماهانه ۲۲۰ هزار تومان تهیه کنید.
این بستهها با حجم مصرف بالا و اعتبار یکساله، گزینهای مناسب برای خانوادهها، کاربران پرمصرف، دورکارها و افرادی هستند که به اینترنتی پایدار و مقرونبهصرفه نیاز دارند.
برای اطلاع از تخفیفهای بیشتر و جزئیات وبسایت آسیاتک را مطالعه کنید یا با شماره تلفن ۰۹۰۰۰۱۵۴۴ تماس بگیرید.
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