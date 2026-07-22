شریفی: تأمین کودهای کشاورزی برای سال زراعی آینده در دستور کار است

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تأمین نهادههای تغذیه گیاهی، اظهار کرد: تأمین و توزیع بهموقع کودهای کشاورزی مورد نیاز سال زراعی آینده از اولویتهای بخش کشاورزی استان است و در این راستا روند تأمین، توزیع و نظارت بر کودهای کشاورزی به صورت مستمر رصد میشود.
وی افزود: برنامهریزی برای تأمین کودهای پایه مورد نیاز سال زراعی آینده، تأمین کود سرک محصولات بهاره مناطق گرمسیر، ساماندهی وضعیت کارگزاران توزیع کود و تشدید نظارت بر عملکرد عاملان توزیع در سطح استان در دستور کار قرار دارد تا کودهای مورد نیاز کشاورزان بدون وقفه و در زمان مناسب تأمین شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بررسی موجودی انواع کود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و ذخایر کارگزاران مستقر در دهستانها، تصریح کرد: مدیریت مناسب ذخایر، ساماندهی شبکه توزیع، نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاران و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در تأمین پایدار نهادههای تغذیه گیاهی، ارتقای کیفیت خدماترسانی به کشاورزان و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی استان خواهد داشت.
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