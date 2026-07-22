جزینی: مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا و ولایت دارد

حجتالاسلام مهدی جزینی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: اگر قرار بود ملت ایران با حوادث و بحرانهای بزرگ از بین برود، در طول تاریخ بارها باید اثری از این سرزمین باقی نمیماند، اما امروز ایران با وجود همه سختیها، استوارتر، مقاومتر و مقتدرتر از گذشته به مسیر خود ادامه میدهد.
وی افزود: راز این پایداری را باید در باورهای عمیق دینی و اعتقادی مردم ایران جستوجو کرد؛ اعتقاد به عالم غیب، ایمان به وجود حضرت ولیعصر (عج) و باور به اینکه امام زمان (عج) ناظر بر جامعه اسلامی است، از مهمترین عوامل ایجاد روحیه مقاومت در میان مردم است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: اندیشمندان و تحلیلگران پس از دفاع مقدس نیز اذعان داشتند که ملت ایران به واسطه دو عامل مهم توانست در برابر دشمنان به پیروزی برسد؛ نخست فرهنگ عاشورا، شهادتطلبی و تأسی به سیدالشهدا (ع) و دوم اعتقاد به ظهور منجی و امید به آیندهای روشن.
جزینی تصریح کرد: ملتی که باور داشته باشد اداره عالم به دست خداوند متعال است و با امید به امدادهای الهی حرکت کند، هیچگاه احساس ضعف، ترس و شکست نخواهد کرد و در سختترین شرایط نیز با صلابت در میدان باقی میماند.
وی بیان کرد: حضرت امام خمینی (ره) نمونهای روشن از این باور عمیق بودند؛ حتی در زمان دستگیری و تبعید نیز آرامش خود را حفظ کردند و این آرامش، برخاسته از ایمان و توکل به خداوند بود.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: آرامش و صلابت امام راحل در دوران مبارزه و همچنین روحیه مقاوم ایشان در سختترین شرایط، الگویی برای ملت ایران شد و همین نگاه توحیدی در دوران دفاع مقدس نیز عامل استقامت رزمندگان اسلام بود.
جزینی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره با همین نگاه الهی، ملت ایران را به صبر، استقامت و امید دعوت کردهاند و تأکید دارند که مشکلات و حوادث، بخشی از مسیر حرکت به سوی قلههای پیشرفت است.
وی بیان کرد: مکتب سیدالشهدا (ع) به انسان میآموزد که در سختترین مصائب نیز آرامش و یقین خود را حفظ کند؛ همانگونه که حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا با جمله «ما رأیت إلا جمیلاً» اوج ایمان و استقامت را به نمایش گذاشت.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: هر فرد یا ملتی که نگاه حسینی، زینبی و توحیدی داشته باشد، هرگز در برابر فشارها احساس شکست نخواهد کرد و با قدرت در مسیر حق باقی میماند.
جزینی بیان کرد: حضور مستمر مردم در تجمعهای حماسی و اعلام حمایت از جبهه مقاومت، نشاندهنده روحیه ایثار، استقامت و پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی است و این حضور، جلوهای از همان فرهنگ عاشورایی به شمار میرود.
وی ادامه داد: وعده الهی بر پیروزی جبهه حق است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، فرهنگ عاشورا و تبعیت از ولایت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
کارشناس مسائل مذهبی در پایان با اشاره به همزمانی این روزها با ایام سوگواری اهل بیت (ع) گفت: حوادث اخیر موجب شد مردم بیش از گذشته عمق مصائب عاشورا، مظلومیت اهل بیت (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت را با تمام وجود درک کنند و همین شناخت، سرمایهای برای استمرار راه مقاومت و حفظ عزت ملت ایران خواهد بود.
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