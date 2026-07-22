به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم، مدیریت مصرف برق را یکی از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی دانست و بر ضرورت همراهی همه دستگاههای اجرایی در اجرای سیاستهای صرفهجویی تأکید کرد.
استاندار قم اظهار کرد: رعایت الگوی مصرف در مجموعههای دولتی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و همه مدیران موظف هستند ضمن نظارت مستمر بر مصرف انرژی، زمینه اجرای کامل دستورالعملهای ابلاغی را فراهم کنند.
وی گفت: انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی در کنار مردم، نقش مؤثری در مدیریت مصرف ایفا کنند و هر جا مشاهده شد ادارهای نسبت به این موضوع بیتوجه است، مسئولان مربوطه تذکر لازم را ارائه دهند.
بهنامجو افزود: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد تعداد محدودی از ادارات در ساعات غیراداری همچنان مصرف برق بالایی داشتهاند و این روند با اهداف مدیریت مصرف همخوانی ندارد.
استاندار قم با اشاره به دستور صادرشده برای برخورد با دستگاههای پرمصرف گفت: تأکید کردهایم هر ادارهای که ضوابط تعیینشده را رعایت نکند، حتی اگر میزان تخلف آن اندک باشد، برق آن در ساعات غیراداری قطع شود.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید در ساعات عصرگاهی و پس از پایان وقت اداری، مصرف برق خود را به شکل محسوسی کاهش دهند و کاهش محدود مصرف، پاسخگوی شرایط فعلی شبکه برق نخواهد بود.
بهنامجو افزود: اگر ادارهای در ساعات اوج مصرف از امکانات خود استفاده میکند، در ساعات بعدازظهر باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از میزان مصرف برق خود بکاهد و این میزان کاهش، حداقل انتظار از مجموعههای دولتی است.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در مدیریت مصرف، الگوی عملی برای مردم باشند، زیرا رفتار مجموعههای دولتی در فرهنگسازی عمومی و جلب مشارکت شهروندان تأثیر مستقیمی دارد.
با هیچکس در موضوع مصرف برق تعارف نداریم
استاندار قم با بیان اینکه عملکرد مدیران در حوزه مدیریت مصرف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: رعایت نکردن الزامات صرفهجویی در امتیاز و ارزشیابی مدیران اثرگذار خواهد بود و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در اجرای سیاستهای مدیریت مصرف با هیچکس تعارف و اغماض وجود ندارد، زیرا نباید به دلیل بیتوجهی برخی دستگاهها، فعالیت واحدهای تولیدی با محدودیت مواجه شود و مردم متحمل خسارت شوند.
بهنامجو خاطرنشان کرد: هرچند میزان صرفهجویی هر اداره ممکن است در ظاهر محدود باشد، اما اثر فرهنگی و اجتماعی پایبندی دستگاههای دولتی به مدیریت مصرف، بسیار مهم و تعیینکننده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاههایی که تاکنون همکاری مناسبی در اجرای برنامههای مدیریت مصرف داشتهاند، از مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان خواست ضمن قطع برق ادارات متخلف، فهرست دستگاههای قانونمدار و متخلف را برای پیگیری و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارائه کند.
قم- استاندار قم، گفت: همه دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات غیراداری مصرف برق خود را تا ۸۰ درصد کاهش دهند و این موضوع در ارزیابی مدیران نیز لحاظ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم، مدیریت مصرف برق را یکی از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی دانست و بر ضرورت همراهی همه دستگاههای اجرایی در اجرای سیاستهای صرفهجویی تأکید کرد.
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