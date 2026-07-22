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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

سه مدل جمینای به بازار آمدند

سه مدل جمینای به بازار آمدند

شرکت «گوگل دیپ مایند» مدل های هوش مصنوعی جمینای۳.۶ فلش، ۳.۵ فلش لایت را در کنار جمینای ۳.۵ فلش سایبر عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، جمینای ۳.۶فلش مدل پرطرفدار گوگل به حساب می آید که وعده قابلیت های بهبود یافته در زمینه کد نویسی، دانش کاری و عملکرد چند وجهی را همراه کاهش ۱۷ درصدی استفاده از توکن می دهد.

به این ترتیب به نظر می رسد مدل مذکور ارزان تر از جمینای ۳.۵ فلش، یعنی نسخه قبلی خود باشد.

جمینای ۳.۵ فلش لایت ارزان ترین مدل این دسته است و از سوی دیگر نسخه ۳.۵ فلش سایبر مدل مخصوصی است که برای یافتن و برطرف کردن شکاف های امنیت سایبری با قیمتی معقول ساخته شده است. این مدل به عنوان بخشی از یک برنامه پایلوت ارائه دسترسی، به طور خاص برای دولت ها و شرکای معتبر ارائه می شود.

گوگل مدعی شده مدل های عرضه شده روی ارائه کارآمدی، زمان تاخیر استنتاج و معتبر بودن برای مشتریانی که عامل های هوش مصنوعی می سازند، تمرکز کرده است.

کد مطلب 6895635
شیوا سعیدی

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