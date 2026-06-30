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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

تولید عکس با جمینای هوشمندتر می شود

تولید عکس با جمینای هوشمندتر می شود

اگر کاربری بخواهد با اپ جمینای عکس بسازد، گوگل این امکان را فراهم کرده که راحت‌تر از جزئیات زندگی دیجیتال اش در درخواست‌هایش استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قابلیت «هوش شخصی‌سازی‌شده» برای «نانو بنانا» و «گوگل فوتوز» در حال انتشار برای همه کاربران واجد شرایط در آمریکا است. گوگل نخست این ویژگی را در اوایل بهار امسال فقط برای مشترکان سرویس های AI Pro و AI Ultra ارائه کرد. این قابلیت به کاربر امکان می دهد دسترسی به اطلاعات در دیگر سرویس های دیجیتال گوگل مانند جی میل و گوگل فوتوز را به چت بات بدهد تا بتواند هنگام درخواست تولید عکس از جزئیات آنها استفاده کند. این بدان معناست که جمینای می تواند با سرعت بیشتری به درخواست ها برای عکس های فرد، دوستان و خانواده اش را درک و براساس آنها عمل کند.

دسترسی برای تولید و اصلاح عکس در حساب های کاربری شخصی فقط برای افراد بالای ۱۸ سال ارائه می شود. هرچند کاربران ۱۳ ساله و بالاتر می توانند از بخش تولید عکس این ابزار استفاده کنند. قابلیت مذکور از زبان های عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اندونزیایی، ژاپنی، کره ای، پرتغالی، اسپانیایی و ترکی پشتیبانی می کند.

کد مطلب 6875313
شیوا سعیدی

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