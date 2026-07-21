گوگل تراشه جدید می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گوگل در حال توسعه نسل جدیدی از تراشههای هوش مصنوعی است تا توان پردازشی موردنیاز برای اجرای مدلهای این فناوری را افزایش دهد و خدمات خود را با کارایی بیشتری در اختیار کاربران قرار دهد.
بر اساس این گزارش، گوگل پیشبینی میکند تراشه جدید که بهطور غیررسمی «Frozen V2» نام گرفته، به کاهش کمبود ظرفیت رایانش هوش مصنوعی کمک کند؛ کمبودی که علاوه بر ایجاد چالشهایی در داخل شرکت، باعث شده سرویس «گوگل کلاود» از پذیرش برخی قراردادهای مشتریان خارج از شرکت نیز خودداری کند.
پس از انتشار این خبر، ارزش سهام شرکت آلفابت در معاملات اولیه بازار ۳.۳ درصد افزایش یافت.
براساس اطلاعات منتشرشده، گوگل قصد دارد این تراشه را از سال ۲۰۲۸ به کار گیرد. با این حال، مهندسان این شرکت همچنان در حال نهاییسازی طراحی آن و تعیین میزان اطلاعات مربوط به مدلهای هوش مصنوعی هستند که بهصورت سختافزاری روی تراشه تعبیه خواهد شد.
گفته میشود این تراشه از نظر تعداد توکنهای پردازششده به ازای هر واحد انرژی مصرفی، بین ۶ تا ۱۰ برابر کارآمدتر از جدیدترین تراشههای اختصاصی هوش مصنوعی گوگل خواهد بود.
سخنگوی گوگل کلاود در این باره گفت: «تیمهای ما بهطور مستمر در حال تحقیق و آزمایش فناوریهای جدید هستند. با طراحی یکپارچه سختافزار و نرمافزار از پایه، اطمینان حاصل میکنیم که سامانههای ما هماهنگ، بهینه و با بالاترین کارایی عمل کنند.»
رویترز همچنین گزارش داده است هدف پروژه «Frozen» ایجاد خانوادهای جدید از تراشههای بومی است که در کنار «واحدهای پردازش تانسور» (TPU) گوگل فعالیت خواهند کرد، نه اینکه جایگزین آنها شوند.
این خبر در حالی منتشر میشود که بلومبرگ هفته گذشته گزارش داد گوگل عرضه نسخه جدید مدل هوش مصنوعی «جمینای» را به تعویق انداخته است؛ زیرا این مدل هنوز به اهداف عملکردی موردنظر شرکت نرسیده و گوگل در حال بهبود قابلیتهای آن، بهویژه در حوزه تولید و تحلیل کد، است.
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