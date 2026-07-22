به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در بیست‌ونهمین اجلاس، تدوین خط‌مشی، سند راهبردی و همچنین بازنگری نظام‌نامه‌ها به شورای مرکزی تفویض شده است، گفت: پیش‌نویس سند راهبردی و برنامه‌های عملیاتی در دست تهیه قرار دارد و پس از تکمیل، برای دریافت نظرات سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ارسال خواهد شد.

وی افزود: پس از جمع‌بندی نظرات و اعمال اصلاحات، این سند طی یک تا دو ماه آینده به‌عنوان مبنای فعالیت شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغ تفویض اختیارات وزارت راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، بیان کرد: این اقدام فرصت مناسبی برای افزایش کارآمدی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت هیئت‌مدیره‌های استانی فراهم کرده است. همچنین چارچوب نظام‌نامه‌های خدمات مهندسی نیز تهیه شده و پس از نهایی شدن، برای اجرا در قالب اختیارات جدید به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: با این شرایط، بسیاری از موضوعات مرتبط با نظام‌نامه ارجاع نظارت در اختیار استان‌ها قرار گرفته و دیگر نیازی به تصویب مجدد آن در هیئت عمومی وجود ندارد. همچنین امکان بررسی آسیب‌شناسانه و اصلاح فرآیندها در نشست‌های تخصصی فراهم خواهد بود تا کیفیت ارائه خدمات مهندسی بیش از پیش ارتقا یابد.

مقومی با اشاره به سپری شدن حدود یک سال از آغاز فعالیت دوره دهم شورای مرکزی، تصریح کرد: در این مدت اقدامات متعددی با همراهی سازمان‌های استانی انجام شده، اما همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای تحول در سازمان وجود دارد و باید از فرصت باقی‌مانده برای تحقق این اهداف حداکثر استفاده را برد.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سال آینده، زمان محدودی برای اجرای برنامه‌های اساسی باقی مانده است؛ از این‌رو ضروری است استان‌ها با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، اجرای طرح‌های در دست اقدام را با سرعت دنبال کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز گفت: کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن آغاز شده بود، اما همزمانی با شرایط ویژه کشور موجب توقف موقت روند بررسی شد.

وی افزود: با آغاز مجدد فعالیت‌های مجلس، بررسی مواد باقی‌مانده از سر گرفته خواهد شد و شورای مرکزی نیز با همکاری رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، پیشنهادهای اصلاحی خود را برای رفع برخی نگرانی‌های موجود پیگیری خواهد کرد.

مقومی از فراهم شدن بستر قانونی برگزاری مجامع عمومی به‌صورت الکترونیکی خبر داد و اظهار کرد: دستورالعمل برگزاری مجامع مجازی تدوین شده و پس از تصویب نهایی در شورای مرکزی، سامانه مربوطه در اختیار سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها قرار خواهد گرفت؛ از این پس هیئت‌مدیره‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند مجامع عمومی خود را همانند اجلاس هیئت عمومی کشور به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

وی درباره برنامه‌های مهم شورای مرکزی را استقرار نظام پایش عملکرد سازمان‌های استانی گفت: در همین راستا کارگروه ویژه‌ای برای هماهنگی و ارزیابی عملکرد استان‌ها تشکیل شده است؛ پس از نهایی شدن سند راهبردی و دریافت نظرات استان‌ها، این سند در ابتدای مهرماه ابلاغ خواهد شد و اجرای آن به‌صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به تدوین چارچوب کلی نظام‌نامه‌های خدمات مهندسی، گفت: این نظام‌نامه‌ها با هدف ایجاد انعطاف بیشتر برای استان‌ها تدوین شده تا هر استان بتواند متناسب با شرایط بومی خود تصمیم‌گیری کند.

وی از توافق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی خبر داد و یادآور شد: این همکاری می‌تواند ظرفیت‌های قابل توجهی را برای حضور مؤثرتر سازمان نظام مهندسی ساختمان در مباحث ایمنی و سلامت کار فراهم کند.

تفاهم‌نامه همکاری با مناطق آزاد تا پایان مرداد امضا می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین با اشاره به پیشرفت مذاکرات با مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: مذاکرات مشترک با معاونت فنی مناطق آزاد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تفاهم‌نامه همکاری با این مجموعه تا پایان مردادماه به امضا برسد تا استان‌هایی که تاکنون ارتباط مؤثری با مناطق آزاد نداشته‌اند نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساختارهای تصمیم‌گیری کشور، گفت: برای نخستین بار این سازمان در شورای عالی مهارت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور حضور یافته و واگذاری تأسیس مرکز سنجش صلاحیت کارگران نیز به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

مقومی همچنین از احیای صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد و افزود: این صندوق که طی چند سال گذشته عملاً فعالیت مؤثری نداشت، با اجماع اعضای شورای مرکزی دوباره فعال شده است؛ در ادامه این روند، هلدینگ فنی، مهندسی و بازرگانی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز برای نخستین بار به ثبت رسمی رسیده است که ظرفیت قانونی مناسبی برای ایجاد منابع مالی پایدار در اختیار سازمان قرار خواهد داد.

وی از واگذاری تولیت «فن‌بازار ساختمان» به این سازمان نیز خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه مربوط به آغاز فعالیت این مجموعه به‌زودی منعقد خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه شناسنامه فنی ساختمان افزود: پس از برگزاری بیست‌ونهمین اجلاس، این سامانه راه‌اندازی شد و هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در استان‌های قم، گلستان، لرستان، سمنان، هرمزگان و بوشهر در حال بهره‌برداری است.

بیمه مهندسان با همکاری وزارت کار پیگیری می‌شود

مقومی در پایان درباره آخرین وضعیت بیمه مهندسان نیز خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مربوط به این موضوع به دلیل محدودیت منابع مالی متوقف شده است، اما مذاکرات مشترکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است تا از مسیر دیگری زمینه اجرای این مطالبه فراهم شود.