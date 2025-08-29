بخشنامه تیرماه شهرداری زیرتیغ انتقاد؛ نقش نظام مهندسی از نظارت حذف شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری از ابتدای تیرماه با صدور بخشنامهای مسیر ارجاع مهندسان ناظر به پروژههای ساختمانی را تغییر داده و نقش سازمان نظام مهندسی در این فرآیند را حذف کرده است. این تصمیم که بهطور مستقیم بر روند صدور پروانههای ساختمانی و نحوه انتخاب مهندسناظر اثر میگذارد و از سوی «امین مقومی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور غیرقانونی عنوان شده است.
بخشنامه تیرماه شهرداری غیرقانونی است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور میگوید که صدور چنین بخشنامهای خارج از حدود اختیارات شهرداری بوده و این نهاد مرجع تغییر ضوابط و مقررات مرتبط با قانون نظام مهندسی ساختمان محسوب نمیشود. از این رو، بخشنامه اخیر شهرداری مطابق قانون صادر نشده است.
تکلیف آن در دولت مشخص میشود
همچنین مقومی بیان کرد که تکلیف این بخشنامه بهزودی در دولت مشخص خواهد شد، اما سازندگانی که بر مبنای آن نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام کردهاند، در آینده با مشکلات و تبعات جدی مواجه خواهند شد.
به گزارش مهر، همان طور که گفته شد بر اساس بخشنامه شهرداری، از ابتدای تیرماه روند ارجاع مهندسان ناظر به پروژههای ساختمانی در تهران تغییر کرده و عملاً نقش سازمان نظام مهندسی در این فرآیند حذف شده است.
در همین رابطه، مهدی محرمی شاماسبی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه اخیر شهرداری مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، اظهار کرد: شهرداران تهران در صورت جلسهای غیرقانونی با عنوان «صورت جلسه شهرداران» علاوه بر فروختن شهر و طرح تفصیلی، موضوع «ارجاع نظارت» که بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود را یکطرفه لغو کردند.
وی افزود: متأسفانه شهرداری با توجه به کاهش بودجه مدیریتی خود اقدام به فروش شهر و جلوگیری از استاندارد ساختن ساختمانها کرده و حتی شهرداری آهنگ تخلف خود را تندتر کرد. در این زمینه نامه نگاریهای متعددی با شورای شهر تهران داشتیم که برای حل این موضوع مقرر شده بود که با برگزاری جلسات کارشناسی، اختلافات برطرف شود، اما این جلسات در عمل به نتیجه نرسید و در نهایت صورتجلسه مربوطه اجرایی شد.
محرمی شاماسبی ادامه داد: با وجود نامهنگاریهای متعدد با شهرداری، شورای شهر و وزارت کشور، انتظار میرفت این تصمیم متوقف شود، اما شهرداری به آن تمکین نکرد.
شهرداری به نامه شورای شهر تمکین نکرد
وی بیان کرد: در همین راستا، رئیس شورای شهر تهران طی نامهای لغو صورتجلسه را اعلام کرد، با این حال شهرداری نهتنها از اجرای آن عقبنشینی نکرد، بلکه بخشنامه صادرشده را تا ۲۵ شهریورماه تمدید کرد.
این مقام مسئول گفت: طبق قانون نظام مهندسی، هرکدام از مهندسان که بر اساس بخشنامه غیرقانونی اخیر شهرداری مبنی بر انتخاب ناظر توسط مالک، با شهرداری همکاری کنند ضمن پس گرفتن کارهایی که انجام دادهاند پروانه آنها را ابطال میکنیم، همچنین باید تمامی مبالغی که از این محل دریافت کردهاند پس بدهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پایان تصریح کرد: شهرداریها نیز مکلف خواهند شد تا از ادامه فعالیت این افراد جلوگیری کنند. چرا که زمانی که پروانه اشتغال فردی فاقد اعتبار باشد، به معنای فقدان صلاحیت حرفهای اوست و اگر شخصی بدون صلاحیت قانونی اقدام به نظارت ساختمانی کند، این موضوع مصداق تخلف حقوقی و کیفری خواهد بود.
