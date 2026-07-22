کیفیت هوای مشهد برای همه افراد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظهای هوای شهر مشهد، هماکنون (چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) بر روی عدد ۱۶۰ قرار گرفته که نشاندهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد است. این شاخص برای ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۶۲ در شرایط مشابه به لحاظ آلودگی قرار دارد.
در این شرایط به شهروندان محترم به ویژه افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه میشود حتیالامکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری فرمایند.
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد میکنند که باعث تشدید آلودگی هوا میشوند؛ این آلودگی غیر از گرد و غبار و خاکی است که از صحرای قره قوم حرکت کرده و هوای مشهد را به شدت متاثر میکند.
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