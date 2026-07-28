هوای ۵ منطقه مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای شهر مشهد، (امروز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) بر روی عدد ۹۷ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت زرد و قابل قبول است.

شهروندان محترم در نظر داشته باشند شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در ایستگاه‌های رسالت با عدد ۱۶۱ و آوینی با عدد ۱۵۶ در شرایط قرمز و حساس برای همه گروه‌ها و در سه ایستگاه سجاد، الهیه و چمن به ترتیب با عدد ۱۱۸، ۱۰۶ و ۱۰۵ در شرایط نارنجی و ناسالم برای افراد حساس قرار دارد؛ خواهشمند است موارد خودمراقبتی را رعایت فرمایید.

شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعته نیز در محدوده «سالم و قابل قبول» قرار دارد.