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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

هوای ۵ منطقه مشهد ناسالم است

هوای ۵ منطقه مشهد ناسالم است

مشهد- کیفیت هوا در حال حاضر در ایستگاه‌های رسالت و آوینی در شرایط قرمز و حساس برای همه گروه‌ها و سه ایستگاه سجاد، الهیه و چمن در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای شهر مشهد، (امروز سه شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵) بر روی عدد ۹۷ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت زرد و قابل قبول است.

شهروندان محترم در نظر داشته باشند شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در ایستگاه‌های رسالت با عدد ۱۶۱ و آوینی با عدد ۱۵۶ در شرایط قرمز و حساس برای همه گروه‌ها و در سه ایستگاه سجاد، الهیه و چمن به ترتیب با عدد ۱۱۸، ۱۰۶ و ۱۰۵ در شرایط نارنجی و ناسالم برای افراد حساس قرار دارد؛ خواهشمند است موارد خودمراقبتی را رعایت فرمایید.

شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعته نیز در محدوده «سالم و قابل قبول» قرار دارد.

کد مطلب 6901586

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