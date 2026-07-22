۸ دختر نوجوان در واژگونی تیبا در بران شمالی اصفهان مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ساعت ۱۷:۲۳ روز ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی افزود: این حادثه در شهرستان اصفهان، بران شمالی، ابتدای روستای جاجا رخ داد که بلافاصله پس از اعلام گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: همه مصدومان این حادثه را دختران ۱۰ تا ۱۶ ساله تشکیل میدهند.
عابدی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستانهای کاشانی و فارابی منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس در سریعترین زمان ممکن در محل حاضر شده و روند امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.
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