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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

۸ دختر نوجوان در واژگونی تیبا در بران شمالی اصفهان مصدوم شدند

۸ دختر نوجوان در واژگونی تیبا در بران شمالی اصفهان مصدوم شدند

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۸ دختر ۱۰ تا ۱۶ ساله در پی واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محدوده بران شمالی اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا ساعت ۱۷:۲۳ روز ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در شهرستان اصفهان، بران شمالی، ابتدای روستای جاجا رخ داد که بلافاصله پس از اعلام گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: همه مصدومان این حادثه را دختران ۱۰ تا ۱۶ ساله تشکیل می‌دهند.

عابدی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان‌های کاشانی و فارابی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و روند امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.

کد مطلب 6895680

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