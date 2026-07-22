به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی میگوید: نانواییهایی که با وجود تذکرها و برخوردهای قانونی همچنان به تخلفات خود ادامه دهند، باید از دریافت سهمیه آرد محروم شوند؛ اقدامی که به گفته او با هدف بازدارندگی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دنبال خواهد شد.
فرماندار ملارد روز چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد اظهار کرد: با توجه به اینکه نان اصلیترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهاست، هرگونه تخلف در این حوزه مستقیماً بر معیشت شهروندان اثر میگذارد و به همین دلیل، نظارت بر عملکرد نانواییها باید با جدیت بیشتری انجام شود.
او افزایش قیمت نان با استناد به استفاده از کنجد را غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید بازرسیهای خود را تشدید کنند تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
فرماندار ملارد تأکید کرد: واحدهایی که پس از دریافت اخطار و طی شدن مراحل قانونی همچنان بر تخلفات خود اصرار داشته باشند، باید با قطع سهمیه آرد مواجه شوند.
تقوی همچنین بر ضرورت افزایش نظارتهای بهداشتی بر نانواییها تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای سلامت و بهداشت در این واحدهای صنفی باید با حساسیت بیشتری ارزیابی شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هرگونه جابهجایی یا تغییر محل فعالیت نانواییها نیز باید تنها با هماهنگی و تصویب کارگروه آرد و نان شهرستان انجام شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در ماههای اخیر، موضوع قیمت، کیفیت و نحوه عرضه نان در برخی مناطق استان تهران به یکی از محورهای اصلی نظارت دستگاههای اجرایی و بازرسی تبدیل شده است.
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