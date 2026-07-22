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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

هشدار فرماندار ملارد به نانوایی‌های متخلف؛

اصرار بر تخلف می‌تواند به قطع سهمیه آرد منجر شود

اصرار بر تخلف می‌تواند به قطع سهمیه آرد منجر شود

فرماندار ملارد با انتقاد از تخلفات برخی نانوایی‌ها، از جمله افزایش قیمت نان به بهانه استفاده از کنجد، اعلام کرد: واحدهای متخلف، با قطع سهمیه آرد مواجه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی می‌گوید: نانوایی‌هایی که با وجود تذکرها و برخوردهای قانونی همچنان به تخلفات خود ادامه دهند، باید از دریافت سهمیه آرد محروم شوند؛ اقدامی که به گفته او با هدف بازدارندگی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال خواهد شد.

فرماندار ملارد روز چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد اظهار کرد: با توجه به اینکه نان اصلی‌ترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهاست، هرگونه تخلف در این حوزه مستقیماً بر معیشت شهروندان اثر می‌گذارد و به همین دلیل، نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها باید با جدیت بیشتری انجام شود.

او افزایش قیمت نان با استناد به استفاده از کنجد را غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید بازرسی‌های خود را تشدید کنند تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.

فرماندار ملارد تأکید کرد: واحدهایی که پس از دریافت اخطار و طی شدن مراحل قانونی همچنان بر تخلفات خود اصرار داشته باشند، باید با قطع سهمیه آرد مواجه شوند.

تقوی همچنین بر ضرورت افزایش نظارت‌های بهداشتی بر نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای سلامت و بهداشت در این واحدهای صنفی باید با حساسیت بیشتری ارزیابی شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هرگونه جابه‌جایی یا تغییر محل فعالیت نانوایی‌ها نیز باید تنها با هماهنگی و تصویب کارگروه آرد و نان شهرستان انجام شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، موضوع قیمت، کیفیت و نحوه عرضه نان در برخی مناطق استان تهران به یکی از محورهای اصلی نظارت دستگاه‌های اجرایی و بازرسی تبدیل شده است.

کد مطلب 6895711

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