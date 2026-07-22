جانباز ۷۰ درصد «سعید جدلیها» پس از ۴۵ سال به همرزمان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس «سعید جدلیها» پس از ۴۵ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت، به همرزمان شهید خود پیوست.
این شهید جانباز ۲۸ آذرماه ۱۳۳۹ در قزوین متولد شد و در ۲۵ آبانماه ۱۳۶۵ ازدواج کرد.
وی پس از اخذ دیپلم رشته ریاضی فیزیک، کارشناسی دبیری تاریخ و کارشناسی ارشد تاریخ، سالها به عنوان معلم و استاد دانشگاه فعالیت داشت. شهید جدلیها همچنین در مسابقات اتومبیلرانی رالی خانوادگی و تنیس روی میز حضور فعال داشت و موفق به کسب رتبههای برتر استانی و کشوری شد.
این جانباز سرافراز از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به جبهههای دفاع مقدس اعزام شد و در تیپ ۵۵، گردان ۱۲۶، گروهان ارکان خدمت میکرد.
وی در عملیات ثامنالائمه(ع) در ۲۷ شهریورماه ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره دچار ضایعه نخاعی و پاراپلژی شد و به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید جانباز سعید جدلیها، ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه، یکم مرداد ماه از امامزاده اسماعیل(ع) به سمت گلزار شهدای قزوین برگزار شود.
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