حق شناس: سهم تملک دارایی گیلان به ۱۸۳۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت تملک دارایی بهعنوان یکی از موضوعات اساسی این شورا، اظهار کرد: علیرغم تأکید بر آخرین مهلت جذب اعتبارات تا پایان تیرماه، تاکنون تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات جذب شده و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر تا پایان شهریورماه فرصت جذب دارد.
استاندار گیلان با اشاره به رشد ۲ دهم درصدی سهم تملک دارایی در استان گفت: از سال گذشته تاکنون سهم گیلان از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژههای هفته دولت و دهه فجر از اولویتهای دولت است، افزود: تجهیز منابع حداکثر تا ۱۰ درصد، اتمام جذب اعتبارات، تکمیل پروژهها و رعایت الزامات حقوقی و قانونی از موارد اساسی در این حوزه محسوب میشود.
استاندار گیلان در ادامه به کاهش ۲۰ درصدی بارش در استان اشاره کرد و گفت: علیرغم نزولی بودن میزان بارندگی، وضعیت کشاورزی استان مطلوب بوده است، هرچند آبیاری شالیزارها وابسته به دو سد پلرود و شفارود است و نیازمند مدیریت دقیق منابع آبی میباشد.
حقشناس با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات شجاعانه در خصوص چالشهای استان تصریح کرد: این مسائل با وجود شفافسازی در اذهان عمومی و برخی منفیگراییها، باید در جلسات تصمیمساز استان مطرح شود تا شاهد حل مشکلات باشیم و توجه به سرمایه اجتماعی را نباید نادیده گرفت.
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