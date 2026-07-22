دهستانی: ایثارگری نسل جدید، تداوم آگاهانه مسیر شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان یزد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان و شهدای مدرسه میناب، بر ضرورت بازنگری در نحوه خدمترسانی به جامعه ایثارگری تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه تصریح کرد: ساماندهی گلزار شهدا نباید به جلسات پراکنده با فاصلههای چندماهه موکول شود. این پروژه باید همانند پروژههای حیاتی انتقال آب، زیرساختهای عمرانی و مسکن، در اولویت کلان فرهنگی استان قرار گیرد و با جدیت و نظارت مستمر دنبال شود.
دهستانی با اشاره به غفلتهای گذشته در ثبت و ضبط روایتهای دفاع مقدس، گفت: بسیاری از روایتهای دفاع مقدس و تاریخ شفاهی شهدای ما بهخوبی ثبت و ماندگار نشد. ما در برابر آیندگان مسئولیم و باید به گونهای عمل کنیم که تاریخ، ما را به کمکاری در بازگویی مقاومت ملت ایران و صبر خانواده شهدا متهم نکند.
وی افزود: سرکشی از خانوادههای معظم شهدا اقدام ارزشمندی است، اما تکریم واقعی در کنار سرکشی، بهرهبرداری فرهنگی از خاطرات و روایتهایی است که باید ثبت و ضبط شوند.
معاون استاندار یزد با اشاره به ایثارگری نسل جدید در وقایع اخیر، گفت: نسل جدید خود راوی بزرگی شهدا شده است. در همین راستا، دستور تشکیل فوری کمیتهای ویژه برای رسیدگی به ابعاد مختلف شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان صادر شد. این کمیته باید بدون معطلی و با مشارکت دستگاههای مرتبط، فعالیت خود را آغاز کند.
دهستانی در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت برآمده از آموزههای عاشوراست، ملت ایران را الگوی استقامت و اتحاد در جهان معرفی کرد و خواستار استمرار و برگزاری منظمتر جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شد.
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