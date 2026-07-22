سپاه شایعه «فعالیت پدافند در پاکدشت» را رد کرد؛ هیچ اصابتی گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره فعالیت سامانه‌های پدافندی و وقوع اصابت در شهرستان پاکدشت صحت ندارد.

در اطلاعیه این نهاد آمده است که در بازه زمانی مورد اشاره، هیچ فعالیتی از سوی پدافند هوایی در منطقه پاکدشت انجام نشده و همچنین هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در این شهرستان ثبت نشده است.

سپاه سیدالشهدا استان تهران(ع) با اشاره به انتشار این مطالب در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز آمده است که انتشار چنین شایعاتی در فضای مجازی می‌تواند در راستای «اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمنان» باشد و از مردم خواسته شده است در مواجهه با این‌گونه اخبار، دقت بیشتری داشته باشند.