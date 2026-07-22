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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

سپاه شایعه «فعالیت پدافند در پاکدشت» را رد کرد؛ هیچ اصابتی گزارش نشد

سپاه شایعه «فعالیت پدافند در پاکدشت» را رد کرد؛ هیچ اصابتی گزارش نشد

پاکدشت- سپاه سیدالشهدا استان تهران با رد گزارش‌ها و شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره فعالیت سامانه‌های پدافندی در پاکدشت، اعلام کرد در زمان مورد اشاره هیچ‌ عملیات پدافندی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره فعالیت سامانه‌های پدافندی و وقوع اصابت در شهرستان پاکدشت صحت ندارد.

در اطلاعیه این نهاد آمده است که در بازه زمانی مورد اشاره، هیچ فعالیتی از سوی پدافند هوایی در منطقه پاکدشت انجام نشده و همچنین هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در این شهرستان ثبت نشده است.

سپاه سیدالشهدا استان تهران(ع) با اشاره به انتشار این مطالب در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز آمده است که انتشار چنین شایعاتی در فضای مجازی می‌تواند در راستای «اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمنان» باشد و از مردم خواسته شده است در مواجهه با این‌گونه اخبار، دقت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 6895819

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