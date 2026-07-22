به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی‌بهار صبح چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر که به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: استان بوشهر از ظرفیت‌های مناسبی برای میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و مسابقات کشوری برخوردار است و همانند گذشته، در آینده نیز میزبان رویدادهای مهم این رشته خواهد بود.

وی با بیان اینکه بوشهر یکی از استان‌های هدف فدراسیون تیراندازی با کمان است، افزود: این رشته ورزشی باید با برنامه‌ریزی، انسجام و تلاش دوباره در استان احیا شود و رئیس جدید هیات به همراه تیم اجرایی خود مسئولیت مهمی در تحقق این هدف بر عهده دارد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان توسعه ورزش همگانی را از مهم‌ترین برنامه‌های این فدراسیون برشمرد و گفت: فعال‌سازی هیات‌های شهرستانی، برگزاری دوره‌های آموزشی داوری و مربیگری و اجرای برنامه‌های استعدادیابی با همکاری آموزش و پرورش، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه این رشته در استان بوشهر است.

شعبانی‌بهار با تأکید بر اهمیت تعامل هیئت‌های استانی با ادارات کل ورزش و جوانان، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی فدراسیون، تقویت همکاری و هم‌افزایی میان هیئت‌های استانی و ادارات کل ورزش و جوانان است و رئیس جدید هیئت تیراندازی با کمان بوشهر نیز باید با تعامل و همدلی، زمینه توسعه این رشته را در استان فراهم کند.