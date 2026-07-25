به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح شنبه در نشست هماهنگی و ارزیابی هیئت بوکس استان بوشهر با اشاره به اهداف برگزاری این جلسات بیان کرد: هدف از برگزاری نشست‌های ارزیابی با هیئت‌های ورزشی، بررسی عملکرد سال گذشته و ترسیم مسیر حرکت برای دستیابی به موفقیت و چشم‌انداز رو به رشد در آینده است.

وی افزود: رشته بوکس یکی از رشته‌هایی است که به‌صورت ویژه مورد حمایت اداره کل قرار دارد و در گذشته نیز جایگاه مطلوبی در اردوهای تیم ملی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر عباس گرشاسبی به‌عنوان یکی از استعدادهای برتر این رشته شناخته می‌شود که موفق به کسب چندین مدال در میادین ملی و فراملی برای کشور و استان بوشهر شده است.

وی بیان کرد: هیئت بوکس استان باید در کنار حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه شناسایی و استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام دهد تا روند رشد این رشته تداوم داشته باشد.

برگزاری فستیوال استعدادیابی نونهالان

رئیس هیئت بوکس استان بوشهر نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فدراسیون بوکس، برگزاری فستیوال استعدادیابی نونهالان است که هر سال برگزار می‌شود و در این رویداد، استعدادهای برتر شناسایی و به‌صورت مستمر زیر نظر مربیان آموزش می‌بینند.

وی افزود: در سطح ملی نیز عباس گرشاسبی که از رده‌های پایه در اردوهای تیم ملی حضور داشته، هم‌اکنون در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور دارد.

در ابتدای این نشست، مهم‌ترین رویدادهای ورزشی هیأت بوکس در سال گذشته تشریح شد و برنامه‌های اجرایی این رشته مورد بررسی قرار گرفت.