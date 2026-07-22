به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری در نشست خبری ستاد اربعین حسینی استان اصفهان، با ارائه آماری از تمهیدات پیش‌بینی شده برای ایام پیک سفرهای اربعین اظهار کرد: با هدف تسهیل در جابه‌جایی زائران و مدیریت ترافیک انسانی، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همانند سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار زائر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شوند.

وی با بیان اینکه تمامی شرکت‌های مسافربری موظف به فعال‌سازی حداکثری سرویس‌های خود شده‌اند، افزود: حداکثر توان ناوگان استان در ایام پیک که سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در روز بود، امسال نیز در خدمت زائران خواهد بود و هم‌وطنان می‌توانند برنامه‌ریزی سفر خود را از طریق سامانه‌های آنلاین فروش بلیت انجام دهند.

جعفری با اعلام خبر ویژه‌ای برای کاهش سردرگمی زائران در مرزها تصریح کرد: یکی از چالش‌های سال‌های گذشته، دغدغه زائران برای تأمین بلیت بازگشت بود. در همین راستا، امسال امکان جدیدی فراهم شده است که از روز شنبه، زائران می‌توانند بلیت برگشت خود را نیز هم‌زمان با بلیت رفت از سامانه‌های فروش تهیه کنند تا در زمان بازگشت با کمبود ناوگان یا معطلی در پایانه‌ها مواجه نشوند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری استان اصفهان، هم‌افزایی دستگاه‌ها را رمز موفقیت عملیات حمل‌ونقل دانست و گفت: به دلیل حجم بالای تقاضا در بازه زمانی کوتاه، از ظرفیت صنایع بزرگ استان بهره‌گیری شده است.

وی از استقرار تیم‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری خبر داد و افزود: ۳۰ نفر از کارشناسان و نیروهای عملیاتی این اداره‌کل جهت نظارت بر روند جابه‌جایی‌ها و ارائه خدمات هماهنگی در مرزهای سه‌گانه اعزام خواهند شد. همچنین در پایانه‌های مسافربری استان نیز نیروهای نظارتی به صورت شبانه‌روزی بر نحوه خدمات‌رسانی شرکت‌ها نظارت خواهند داشت.

جعفری با ابراز نگرانی از حوادث رانندگی سال‌های گذشته، تأکید کرد: از زائرانی که قصد سفر با خودروی شخصی دارند، تقاضا داریم با توجه به خستگی و خواب‌آلودگی به عنوان عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای، قوانین راهنمایی و رانندگی را به صورت ویژه رعایت کنند.

وی بازه زمانی دو روز قبل و دو روز بعد از اربعین را «پیک ترافیکی» دانست و تصریح کرد: اگر زائران برنامه‌ریزی سفر خود را به خارج از این بازه زمانی منتقل کنند، تردد با سهولت بسیار بیشتری انجام خواهد شد.

معاون راهداری استان در پایان خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۴۱ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت انتقادات، شکایات و ارائه اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت راه‌هاست. همچنین در بخش زیرساختی نیز تمامی محورهای مواصلاتی مورد بررسی قرار گرفته و نواقص احتمالی رفع شده است؛ علاوه بر این، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تحت نظارت اداره‌کل نیز برای میزبانی شایسته از زائران اربعین آمادگی کامل دارند.